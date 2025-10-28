প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলে এবার ওটিটিতে আসছে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’

প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলে এবার ওটিটিতে আসছে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’
রিষভ শেঠির ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’ ভারতীয় সিনেমা হলে এখনও ভালো ব্যবসা করছে। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, ছবিটি চতুর্থ সোমবার প্রায় ৩.৫০ কোটি রুপি আয় করেছে। যার ফলে মোট আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭০ কোটি রুপির ওপর। দীর্ঘ উৎসবপর্বের পর ব্যবসায় কিছুটা পতন স্বাভাবিক। তবে চতুর্থ সপ্তাহের প্রথম চার দিনে ছবিটি প্রায় ৩১ কোটি রুপি সংগ্রহ করেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, পুরো সপ্তাহের মোট আয় প্রায় ৪০ কোটি রুপি হতে পারে। এর ফলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট আয় ৬৮০ কোটি রুপির কাছাকাছি পৌঁছে দেবে।
সাধারণ পরিস্থিতিতে ছবিটি ৭০০ কোটি রুপির উপরে চলে যেত এবং ৭১০-৭২০ কোটি রুপির মধ্যে ক্লোজ হতো। তবে এবার একটি বাধা সামনে আসছে যা ছবির থিয়েট্রিকাল রানকে কমিয়ে দিতে পারে।
জানা গেছে, ছবিটি ৩১ অক্টোবর থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখানো হবে। ছবিটি কন্নড়, তেলুগু, তামিল ও মালায়ালম ভাষায় দেখা যাবে। প্রাইম ভিডিও এমনই ঘোষণা দিয়েছে।
এদিকে আরেকটি সূত্র দাবি করেছে, ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’ ২৫ দিনে বিশ্বব্যাপী ৮১৩ কোটি রুপি আয় করেছে। এটি ২০২৫ সালের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে এই বিপুল আয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।
‘কান্তারা: অধ্যায় ১’ মূলত রিষভ শেঠি পরিচালিত এবং প্রযোজনা করেছেন হোমবালে ফিল্মস। ছবিতে শেঠি নিজেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি বর্ম চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বর্ম তার উপজাতি সম্প্রদায় এবং রাজ্যের অন্যান্য মানুষের উপর অত্যাচার রুখে দেয়ার জন্য লড়াই করে।
এ ছবি ২০২২ সালের জাতীয় পুরস্কারজয়ী ‘কান্তারা’র প্রিকোয়েল। ছবির গল্পে উপকূলীয় কর্নাটকের বন-মানব সম্পর্কের প্রথা এবং সংঘাতের কল্পিত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে থিয়েট্রিকাল উইন্ডো দীর্ঘ করার প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দি সিনেমার ক্ষেত্রে জাতীয় চেইনগুলো প্রায় ৮ সপ্তাহের উইন্ডো বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের সিনেমা বাজারে মুক্তির চার সপ্তাহের মধ্যেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবি মুক্তি দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি প্রেক্ষাগৃহের আয়কে প্রভাবিত করে।
বর্তমানে ছবির পরবর্তী অধ্যায় ‘কান্তারা: অধ্যায় ২’ নির্মাণের কাজ চলছে। জানা গেছে, সেই সিনেমা আগের দুই পর্বের চেয়েও বড় পরিসরে মুক্তি পাবে।
