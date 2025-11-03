  2. বিনোদন

দেখা দিলেন না শাহরুখ খান, হতাশ হয়েই ফিরে গেলেন ভক্তরা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
এবার ভক্তদের দেখা দিলেন না শাহরুখ খান

প্রতি বছর জন্মদিনে নিজের বাড়ি ‘মান্নাত’-এর বারান্দা থেকে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়েন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। তবে এবার সেই আনন্দঘন মুহূর্ত আর দেখা যায়নি। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভক্তদের সঙ্গে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

রবিবার (২ নভেম্বর) ৬০ বছরে পা রেখেছেন শাহরুখ খান। জন্মদিনে হাজারো ভক্ত প্রতিবারের মতো এবারও তার মুম্বাইয়ের বাড়ি মান্নাতের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু এবার দেখা দিলেন না শাহরুখ খান, হতাশ হয়েই ফিরে গেলেন ভক্তরা।

দেখা না করার কারণ জানিয়ে শাহরুখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‌‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমি এবার বাইরে এসে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। সবাইকে আমার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে এটি মূলত সবার নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্ত। দয়া করে বিষয়টি বুঝে নেবেন। বিশ্বাস করুন, আপনারা আমাকে দেখার জন্য যতোটা ব্যাকুল আমিও ততটাই।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমি ভীষণভাবে মিস করব এই ভালোবাসার মুহূর্তগুলো। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।’

যদিও অনেক ভক্ত হতাশা প্রকাশ করেছেন, তবু অনেকে শাহরুখের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জন্মদিনে শাহরুখ খান তার ভক্তদের জন্য একটি বিশেষ উপহারও দিয়েছেন তার নতুন ছবি ‘কিং’-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করে। সেই টিজারে দেখা গেছে একদম নতুন লুকে শাহরুখকে। ছবিটিতে শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করছেন তার মেয়ে সুহানা খানও।

প্রসঙ্গত, শাহরুখ খান দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন। জন্মদিনে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার জীবনের অন্যতম ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। তবে এবার নিরাপত্তার কারণে সেটি স্থগিত থাকলেও, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভক্তদের ভালোবাসা তার জন্য অব্যাহত রয়েছে।

