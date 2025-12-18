রাজকীয় লুকে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

রাজকীয় লুকে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান
ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান মানেই আলোচনা। তার প্রতিটি উপস্থিতি, বিশেষ করে নতুন নতুন লুক, দর্শকদের বাড়তি আগ্রহ তৈরি করে। এবার সেই ধারাবাহিকতায় একেবারে রাজকীয় রূপে ধরা দিলেন ঢালিউড কিং।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন একটি ছবি প্রকাশ করেন শাকিব খান। ছবি প্রকাশের পরপরই তা নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা।
ধবধবে সাদা রঙের রাজকীয় শেরওয়ানি স্টাইল কোট ও ম্যাচিং প্যান্টে তাকে দেখা গেছে অভিজাত ও দাপুটে লুকে। কোটের কলার ও হাতায় সোনালি সুতোর নিখুঁত কারুকাজ পোশাকে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। চোখে স্টাইলিশ সানগ্লাস, পরিপাটি চুল ও গোঁফ-দাড়িতে শাকিব খানকে মনে হয়েছে নীরব অথচ গভীর প্রভাবশালী এক ‘প্রিন্স’।
ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, “যন্ত্রণার চিৎকারের চেয়ে গম্ভীর নীরবতা অনেক বেশি জোরালো শোনায়।” ছোট এই বাক্যেই যেন তার আত্মবিশ্বাস, অভিজ্ঞতা এবং সময়কে বুঝে নেওয়ার পরিপক্বতার প্রকাশ মিলেছে।
শাকিব খানের পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ভক্তদের প্রশংসার বন্যা বইছে। একজন লিখেছেন, ‘মেগাস্টার রাজার মতো ছিলেন, আছেন, থাকবেন! প্রিন্সের জন্য শুভকামনা।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘শহর জানবে, প্রিন্স আসছে; ভয়ে কাঁপবে সব দালালেরা।’ কেউ কেউ শুধু লিখেছেন, ‘আগুন রে আগুন!’
এদিকে মঙ্গলবার বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি কর্পোরেট শোতেও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাকিব খান। সেখানেও এই সাদা কোটেই তাকে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে বরবাদ সিনেমার জনপ্রিয় সংলাপ ‘জিল্লু মাল দে’ বলে দর্শকদের মাতান তিনি। পাশাপাশি নিজের ক্যারিয়ারের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন।
‘জিল্লু’ প্রসঙ্গে শাকিব খান বলেন, ‘শুধু সিনেমাতে না, রিয়েল লাইফেও আমার চারপাশে অনেক জিল্লু আছে, যারা আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখে।’
বর্তমানে শাকিব খান তার আসন্ন সিনেমা ‘সোলজার’ নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন। সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স প্রযোজিত এই ছবিতে তাকে দেখা যাবে একজন দেশপ্রেমিক চরিত্রে, যিনি একাই লড়বেন দুর্নীতি, সিন্ডিকেট ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে। ছবিটি চলতি ডিসেম্বরেই মুক্তির কথা রয়েছে।
অন্যদিকে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদের ঈদের সিনেমা ‘প্রিন্স’ নিয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন শাকিব খান। চলতি মাসেই ছবিটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। শুটিংয়ের প্রথম দিনেই শাকিবের সম্পূর্ণ নতুন একটি লুক প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
