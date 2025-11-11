মডেলের রহস্যজনক মৃত্যু, মরদেহ রেখে পালিয়েছে প্রেমিক

মডেলের রহস্যজনক মৃত্যু, মরদেহ রেখে পালিয়েছে প্রেমিক
ভারতের মধ্যপ্রদেশের সিহোর জেলায় এক মডেলের রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২৭ বছর বয়সী মডেল খুশবুর মৃত্যু হয়েছে। তবে তার প্রেমিক তাকে হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় ঘটনা আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।
গত সোমবার ভোরে খুশবুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে ছিলেন তার প্রেমিক কাশিম। কিন্তু খুশবুকে হাসপাতালে রেখে তিনি সেখান থেকে চলে যান। ঘটনাস্থল ভৈনসাখেডির একটি বেসরকারি হাসপাতাল। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, খুশবুর মৃত্যু হাসপাতালে আনার আগেই ঘটেছিল।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ বাজেয়াপ্ত করে ভোপালের গান্ধী মেডিকেল কলেজে পাঠায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে।
খুশবুর মা লক্ষ্মী আহিরওয়ার হাসপাতালের বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমার মেয়েকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শরীর জুড়ে নীলচে দাগ, মুখ ফুলে গেছে, ব্যক্তিগত অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওকে পিটিয়ে মারা হয়েছে।’
খুশবুর বোন জানান, ‘ওকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। দেহের সর্বত্র দাগ রয়েছে। আমরা ন্যায় চাই। খুনি যেন কঠোর শাস্তি পায়।’
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, খুশবু তার প্রেমিক কাশিমের সঙ্গে লিভ-ইনে সম্পর্ক ছিল। কাশিমই তাকে হাসপাতালে এনেছিলেন। খুশবুর শরীরের অবস্থা দেখে পালিয়ে যান তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ডায়মন্ড গার্ল৩০’ নামে পরিচিত খুশবু ভোপালের এক উঠতি মডেল ছিলেন। ইনস্টাগ্রামে তার হাজার হাজার অনুসারী ছিল, এবং নিয়মিত ফটোশুট ও ব্র্যান্ড প্রমোশনে ব্যস্ত থাকতেন।
