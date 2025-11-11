ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুর খবরে ক্ষুব্ধ স্ত্রী হেমা মালিনী
বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে আবারও গুজব ছড়িয়েছে, তিনি মারা গেছেন। তবে এর কোনে সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং এই খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার স্ত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য হেমা মালিনী। ভারতের গণমাধ্যম ডিএনএ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, ধর্মেন্দ্র আর নেই। পরে অভিনেতার মেয়ে এষা দেওল বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, তার বাবা জীবিত আছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন।
আরও পড়ুন
বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুঞ্জন
হাসপাতালে কেমন আছেন ‘শোলে’ সিনেমার ভীরু
এরপরই হেমা মালিনী নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, ‘যা ঘটছে তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কীভাবে দায়িত্বশীল গণমাধ্যম এমন মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে একজন মানুষকে নিয়ে, যিনি চিকিৎসার সাড়া দিচ্ছেন ও ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। অনুগ্রহ করে পরিবারকে সম্মান দিন এবং তাদের ব্যক্তিগত সময়টুকু দিন।’
এর আগে এষা দেওল ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, ‘গণমাধ্যমে অতিরঞ্জিতভাবে ভুল খবর ছড়ানো হচ্ছে। আমার বাবা স্থিতিশীল আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি, পরিবারকে একটু গোপনীয়তা দিন। বাবার দ্রুত আরোগ্যের জন্য যারা দোয়া করছেন, সবাইকে ধন্যবাদ।’
ধর্মেন্দ্র বর্তমানে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে আছেন এবং পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তার শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো।
এলআইএ/জেআইএম