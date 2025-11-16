গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের চক্রে জড়িত দুই নায়িকার নাম ফাঁস

গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের চক্রে জড়িত দুই নায়িকার নাম ফাঁস
গ্ল্যামার দুনিয়ার চাকচিক্যের আড়ালে বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ছায়া নতুন নয়। বহুবারই শোনা গেছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে চলচ্চিত্র অঙ্গনের যোগাযোগের কথা। এবার সেই আলোচনায় নতুন করে আগুন জ্বালিয়েছে দুই জনপ্রিয় নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুর ও নোরা ফাতেহিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া শোরগোল।
সম্প্রতি মুম্বাই পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের একটি বিশেষ অভিযানে সামনে আসে মাদক পাচারকারী সেলিম ডোলা ও তার ছেলে তাহের ডোলার নাম। দুবাই থেকে পরিচালিত হতো পুরো নেটওয়ার্কটি। গত আগস্টে তাহেরকে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি তদন্ত কর্মকর্তাদের সামনে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন।
তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, দাউদ ইব্রাহিম নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় মাদক পার্টির আয়োজন করতেন। সেখানে উপস্থিত থাকতেন বেশ কয়েকজন বলিউড তারকা। তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা কাপুর ও নোরা ফাতেহির নামও রয়েছে বলে দাবি তাহেরের।
তদন্ত সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ২৫২ কোটি রুপির লেনদেনের কথাও উঠে এসেছে জিজ্ঞাসাবাদে। শুধু অভিনেত্রী শ্রদ্ধাই নন, তার দাদা সিদ্ধার্থ কাপুরও এই পার্টিগুলোতে নিয়মিত যেতেন বলে অভিযোগ। বছরখানেক আগে মাদককাণ্ডে গ্রেফতারও হয়েছিলেন তিনি। যদিও প্রমাণের অভাবে পরবর্তীতে জামিনে ছাড়া পান। এ চক্রে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ওরির নামও উঠে এসেছে।
এদিকে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নোরা ফাতেহি নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, তাকে ‘সহজ লক্ষ্যবস্তু’ বানানো হচ্ছে এবং অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন।
ভারতের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর, এই অভিযোগের ভিত্তিতে শিগগিরই শ্রদ্ধা, নোরা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। আবারও আন্ডারওয়ার্ল্ড কানেকশনে কেঁপে উঠেছে ইন্ডাস্ট্রি। বলিউডে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।
