জিততে হলে আমাকে বিকিনি পরতেই হবে : মিথিলা
বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সুন্দরী প্রতিযোগিতা ‘মিস ইউনিভার্স’। এর ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা। গত সেপ্টেম্বর ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’-এর মুকুট জয় করার পর তিনি দেশের পতাকা হাতে অক্টোবরের শেষ দিকে থাইল্যান্ডে পৌঁছান প্রতিযোগিতার মূল মঞ্চে।
সম্প্রতি তিনি ভোটের মাধ্যমে পিপলস চয়েজে এক নম্বরে পৌঁছে দেশের জন্য নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছেন। তবে একটি সেগমেন্টে বিকিনি পরায় তাকে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের নেটিজেনদের কাছে। চলছে ট্রল। থাইল্যান্ড থেকে মিথিলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের মধ্যে চলমান বিতর্কের বিষয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে প্রতিযোগিতার কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরেন এবং নিজের কষ্টের কথাও জানান।
ভিডিওতে মিথিলা বলেন, ‘আমাকে অন্যান্য দেশের মানুষ ট্রল করলে কিছু আসে-যায় না, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তো দেখছে আমি কী কষ্টে আছি। এত বড় দেশ থেকে একজন ভালো কন্টেস্ট্যান্ট এসে চেষ্টা করছে, এত কষ্ট, ডিসিপ্লিন, টাইম ম্যানেজমেন্ট, শৃঙ্খলা সবকিছু মেনে চলছে, এত এফোর্ট দিচ্ছে, তবুও যদি নিজের দেশের মানুষ থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন না পায়, তা খুব কষ্টের।’
বিকিনি পরা নিয়ে ট্রোলের জবাব দিতে গিয়ে মিথিলা বলেন, ‘আমি যদি বিকিনি না পরি, তবে টপ থার্টিতেও যেতে পারব না। আপনাদের চাওয়া যে আমি জিতি, সেই অনুযায়ী জিততে হলে আমাকে বিকিনি পরতেই হবে। এখানে কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই, জিততে হলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে এটা করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই জায়গাটা অনেক বড়। এতগুলো দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে কম্পিটিশন করতে হলে আমাকে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। আমার দেশের মানুষেরও আমাকে সমর্থন করতে হবে।’
মিথিলার এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, এবং তাকে সমর্থন জানিয়েছেন অনেকেই।
