ফিরছেন গোলাম মামুন ও মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন
বাংলাদেশি ওয়েব সিরিজের বহুল আলোচিত দুটি চরিত্র গোলাম মামুন ও মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন। তাদের ভক্তদের অপেক্ষার পালা শেষ হচ্ছে। নতুন গল্পে ফিরে আসছেন তারা। সঙ্গে থাকবেন বাকি চরিত্ররাও।
ওয়েব সিরিজ ‘গোলাম মামুন’ ও ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’র নতুন মৌসুম নিয়ে নির্মাতা শিহাব শাহীনই সুখবরটি দিয়েছেন। তিনি জানান, শিগগিরই আসছে ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন ৩’ এবং ‘গোলাম মামুন ২’।
এক সাক্ষাৎকারে শিহাব শাহীন জানান, বর্তমানে স্ক্রিপ্টের কাজ চলছে। আগামী বছর শুরু হবে দৃশ্যধারণ। আগের মতোই দুই সিরিজের গল্প ঘুরবে নাসির উদ্দিন খান ও জিয়াউল ফারুক অপূর্বর চরিত্রকে কেন্দ্র করে।
২০২২ সালের ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় সিরিজ ‘সিন্ডিকেট’ থেকে অ্যালেন স্বপন চরিত্রটিকে সামনে আনেন নির্মাতা। পরে তৈরি করেন ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’, যা প্রথম মৌসুমেই দারুণ সাড়া ফেলে। চলতি বছর প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মৌসুম। এতে অভিনয় করেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, সুমন আনোয়ার, আইমন শিমলা, ফরহাদ লিমন, অর্ণব ত্রিপুরা, জেফার রহমানসহ অনেকে। নতুন মৌসুমে নতুন কিছু শিল্পী যুক্ত হওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন শিহাব শাহীন।
অন্যদিকে, ‘গোলাম মামুন’ চরিত্রটিকে তুলে আনা হয় তানিম রহমান অংশু নির্মিত ‘বুকের মধ্যে আগুন’ সিরিজ থেকে। সিরিজটির প্রথম মৌসুমে অপূর্বর সঙ্গে অভিনয় করেন সাবিলা নূর। নতুন মৌসুমেও থাকছেন তিনি।
এ ছাড়া সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শিহাব শাহীনের ওয়েবফিল্ম ‘তোমার জন্য মন’, যেখানে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে নির্মাতার আরেক ওয়েব ছবি ‘তুমি আমি শুধু’, যেখানে অভিনয় করেছেন প্রীতম হাসান ও জেফার রহমান।
দর্শকের আগ্রহে থাকা দুই জনপ্রিয় সিরিজের এই নতুন মৌসুম নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। শিগগিরই শুরু হবে প্রস্তুতি।
