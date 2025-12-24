‘ধুরন্ধর’ সিনেমার সাফল্যের মাঝে মন খারাপের খবর দিলেন নির্মাতা
এই মুহূর্তে ভারতজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি ‘ধুরন্ধর’। বক্স অফিসে সিনেমাটির সাফল্য রীতিমতো তাক লাগানো-আয়ের অংক ছুঁইছুঁই ৯০০ কোটি রুপি। চারদিকে ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও এই সাফল্যের মাঝেই এক মন খারাপের খবর শোনালেন সিনেমার নির্মাতা আদিত্য ধর।
অভূতপূর্ব সাফল্যের নেপথ্যের মানুষটি নিজে বরাবরই আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন। সম্প্রতি একাধিক সাক্ষাৎকারে আদিত্য ধর জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ‘ডিসলেক্সিয়া’ নামের এক স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছেন। এই অসুখের কারণে তার পক্ষে একটানা চিত্রনাট্য পড়া অত্যন্ত কঠিন। একটি পাতা পড়তেই তার প্রায় একদিন সময় লেগে যায়। টানা দুই বা তিন পাতা পড়া তার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।
তবুও এই সীমাবদ্ধতাকে জয় করেই এগিয়ে গেছেন আদিত্য ধর। নিজের মতো করে গল্প বোঝা, দৃশ্য কল্পনা ও আবেগ ধরার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেশের অন্যতম সফল পরিচালকের তালিকায়। ‘ধুরন্ধর’র আগেও ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ সিনেমার মাধ্যমে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন তিনি।
অতীতে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আদিত্য নিজেই তার অসুস্থতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি বারবারই বলেছেন,“আমি আজ যেখানে আছি, সেখানে থাকার কথা ছিল না। স্রষ্টার কৃপায় এই জায়গায় এসেছি।”
ডিসলেক্সিয়া কোনো বিরল সমস্যা নয়। শৈশবে এই সমস্যায় ভুগেছেন অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। আমির খানের পুত্র জুনেইদ খানের ক্ষেত্রেও পড়াশোনায় এমন সমস্যার কথা জানা যায়। আদিত্য ধরও সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন, যিনি প্রমাণ করেছেন-শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা সাফল্যের পথে শেষ কথা নয়।
৯০০ কোটির সাফল্যের উচ্ছ্বাসের মাঝেও আদিত্য ধরের এই স্বীকারোক্তি নতুন করে মনে করিয়ে দেয়, রুপালি সাফল্যের আড়ালেও থাকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের গল্প। ‘ধুরন্ধর’র নির্মাতার এই মন খারাপের খবর তাই অনেকের কাছেই হয়ে উঠছে অনুপ্রেরণার নাম।
এমএমএফ