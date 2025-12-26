  2. বিনোদন

ষাটে পা দিচ্ছেন সালমান খান, যেভাবে পালন হচ্ছে জন্মদিন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ষাটে পা দিচ্ছেন সালমান খান, যেভাবে পালন হচ্ছে জন্মদিন
সালমান খান। ছবি: সংগৃহীত

রাত পোহালেই বলিউডের ভাইজানের জন্মদিন। ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার ষাট বছরে পা রাখছেন বলিউড সুপার স্টার সালমান খান। বয়স কেবলই একটি সংখ্যা-তা বরাবরই প্রমাণ করে আসছেন তিনি। প্রতিবছর পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে বিশেষ আয়োজনে জন্মদিন উদযাপন করেন সালমান। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে জন্মদিন ঘিরে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা গেছে তাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, অন্যান্য বছরের মতো এবারও পানভেলের ফার্মহাউসেই জন্মদিন উদযাপন করবেন সালমান খান। রুদ্ধদ্বার এই অনুষ্ঠানে থাকবেন কেবল ঘনিষ্ঠজনেরা। পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও কাজের সম্পর্ক, তারাই মূলত আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন।

জানা গেছে, এবারের জন্মদিনের আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে সালমান খানের দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবনের ওপর একটি বিশেষ ভিডিও। সেখানে বিভিন্ন ছবিতে তার সঙ্গে কাজ করা নির্মাতারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও আগামীর প্রত্যাশার কথা তুলে ধরবেন। উপহারের তালিকা এখনো প্রকাশ্যে আসেনি।

প্রতিবছরের মতো কেক কাটা, ঘরোয়া আড্ডা ও সীমিত পরিসরে উদযাপন-সবই থাকবে এবারের জন্মদিনেও। পাশাপাশি পাপারাজ্জিদের ক্যামেরাবন্দি হওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনো বাধা থাকবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন:
২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা
২০২৫ সালে শোবিজ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন যারা
২০২৫ সালে দেশীয় শোবিজের আলোচিত ১১ ঘটনা
২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে বাজে সিনেমাগুলো
২০২৫ সালে ওটিটিতে ঝড়, আলোচিত যেসব হিন্দি সিরিজ

বলিউডের তিন খানই এবার ষাটের ঘরে পা রাখলেন। চলতি বছরের মার্চে আমির খান ষাট বছরে পা রেখেছেন, নভেম্বরে শাহরুখ খান পূর্ণ করেছেন ষাট। আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন সালমান খান। রাত পোহালেই সেই বিশেষ দিনের উদযাপনে মাতবেন বলিউডের ভাইজান।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

তারেক রহমানের বক্তব্য শুনে যা বললেন পরীমনি

তারেক রহমানের বক্তব্য শুনে যা বললেন পরীমনি

এরচেয়ে বেশি লোক হয়েছিল, আমাদের নেত্রীকে বিদায় দিতে: আবু হেনা রনি

এরচেয়ে বেশি লোক হয়েছিল, আমাদের নেত্রীকে বিদায় দিতে: আবু হেনা রনি

২০২৫ সালে বলিউডের যেসব সিনেমা সবচেয়ে বেশি আয় করেছে

২০২৫ সালে বলিউডের যেসব সিনেমা সবচেয়ে বেশি আয় করেছে