  2. বিনোদন

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আশিস বিদ্যার্থী, এখন কেমন আছেন জানালেন তিনি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আশিস বিদ্যার্থী, এখন কেমন আছেন জানালেন তিনি
আশিস বিদ্যার্থী

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার খবরে অনুরাগীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় নিজের বর্তমান অবস্থার কথা জানালেন অভিনেতা আশিস বিদ্যার্থী। শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে প্রকাশিত ওই ভিডিওতে তিনি জানান, তিনি ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী রূপালি বড়ুয়া বর্তমানে ভালো আছেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে আশিস বিদ্যার্থী বলেন, নৈশভোজ সেরে ফেরার সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুত গতিতে আসা একটি মোটরবাইক আচমকাই তাদের ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ও তার স্ত্রী ছাড়াও বাইকচালক আহত হন।

ভিডিও বার্তায় অভিনেতা বলেন, “আমি আর রূপালি এখন ভালো আছি। আপনাদের দুশ্চিন্তার কথা জানতে পেরে মনে হলো জানানো খুব প্রয়োজন। আমি একেবারে ঠিক আছি। রূপালি এখন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। আহত বাইকচালকের খোঁজও নিয়েছি। আগের চেয়ে তিনি ভালো আছেন এবং তার জ্ঞান ফিরেছে।”

আরও পড়ুন:
বিএনপি’র নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে মনির খান 
দুঃসংবাদ দিলেন সংগীতশিল্পী তৌ‌সিফ 

দুর্ঘটনার পর আহত মোটরবাইকচালককে দ্রুত গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গীতানগর থানার পুলিশ এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে।

আশিস বিদ্যার্থী ও তার স্ত্রীর সুস্থতার খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ভক্ত ও অনুরাগীরা।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সালমানের নতুন সিনেমার দৃশ্য ফাঁসের গুঞ্জন

সালমানের নতুন সিনেমার দৃশ্য ফাঁসের গুঞ্জন

সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা

সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’