সিনেমা হলে আগুন, প্রভাস ভক্তদের কাণ্ডে তোলপাড়

সিনেমা হলে আগুন, প্রভাস ভক্তদের কাণ্ডে তোলপাড়
সিনেমা মুক্তির দিনে কুমির নিয়ে সিনেমা হলে প্রবেশের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও চাঞ্চল্য। এবার ভারতের উড়িশার একটি প্রেক্ষাগৃহে ‘দ্য রাজা সাব’ চলাকালীন হলের ভেতরেই আগুন জ্বালিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলেন দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার প্রভাসের একদল ভক্ত। নজিরবিহীন এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, পর্দায় প্রভাসের দৃশ্য ভেসে উঠলেই উচ্ছ্বাস চরমে পৌঁছায়। তখনই হলের সামনে কয়েকজন সমর্থক কাগজে আগুন ধরিয়ে সেই আগুন ঘিরে নাচতে থাকেন। গলা ফাটিয়ে প্রভাসের নামে স্লোগানও দেন তারা। এমন বিপজ্জনক উল্লাস দেখে নিন্দার ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, প্রকৃত অনুরাগীরা কখনোই প্রিয় নায়কের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে অন্যের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারেন না। তাদের মতে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রভাসের ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
প্রেক্ষাগৃহে আগুন জ্বালানোর এই ঘটনার পর প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, মুক্তির দিনেই ‘দ্য রাজা সাব’ বক্স অফিসে ৫৪ দশমিক ১৫ কোটি রুপি আয় করেছে। তবে সেই সাফল্যের মাঝেই এমন ঘটনায় সিনেমাটি নতুন করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল।
