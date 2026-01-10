  2. বিনোদন

সিনেমা হলে আগুন, প্রভাস ভক্তদের কাণ্ডে তোলপাড়

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
সিনেমা হলে আগুন, প্রভাস ভক্তদের কাণ্ডে তোলপাড়
‘দ্য রাজা সাব’ চলাকালীন হলের ভেতরেই আগুন জ্বালিয়ে উল্লাস করে প্রভাসের একদল ভক্ত

সিনেমা মুক্তির দিনে কুমির নিয়ে সিনেমা হলে প্রবেশের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও চাঞ্চল্য। এবার ভারতের উড়িশার একটি প্রেক্ষাগৃহে ‘দ্য রাজা সাব’ চলাকালীন হলের ভেতরেই আগুন জ্বালিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলেন দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার প্রভাসের একদল ভক্ত। নজিরবিহীন এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, পর্দায় প্রভাসের দৃশ্য ভেসে উঠলেই উচ্ছ্বাস চরমে পৌঁছায়। তখনই হলের সামনে কয়েকজন সমর্থক কাগজে আগুন ধরিয়ে সেই আগুন ঘিরে নাচতে থাকেন। গলা ফাটিয়ে প্রভাসের নামে স্লোগানও দেন তারা। এমন বিপজ্জনক উল্লাস দেখে নিন্দার ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, প্রকৃত অনুরাগীরা কখনোই প্রিয় নায়কের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে অন্যের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারেন না। তাদের মতে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রভাসের ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রেক্ষাগৃহে আগুন জ্বালানোর এই ঘটনার পর প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আরও পড়ুন:
বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে আবারও তলব 
বিজয়ের ‘জন নয়াগন’ মুক্তিতে সবুজ সংকেত 

উল্লেখ্য, মুক্তির দিনেই ‘দ্য রাজা সাব’ বক্স অফিসে ৫৪ দশমিক ১৫ কোটি রুপি আয় করেছে। তবে সেই সাফল্যের মাঝেই এমন ঘটনায় সিনেমাটি নতুন করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

প্রকাশ হলো ‘মার্বেল’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার

প্রকাশ হলো ‘মার্বেল’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার

ঈদে আসছে ২ মাল্টিপ্লেক্স, এক সিঙ্গেল স্ক্রিন

ঈদে আসছে ২ মাল্টিপ্লেক্স, এক সিঙ্গেল স্ক্রিন