মারা গেছেন শিল্পী সুরকার অভিজিৎ মজুমদার
ভারতের উড়িয়া চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান সংগীত পরিচালক, সুরকার ও শিল্পী অভিজিৎ মজুমদার মারা গেছেন। আজ (২৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।
হিট উড়িয়া সিনেমাগুলোতে সুরের জাদু ছড়িয়ে দেওয়া পরিচালক দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে আচমকা কোমায় চলে যান অভিজিৎ, তখনই তাকে ভুবনেশ্বরের এমসে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রথম দিকে তার শারীরিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন ছিল, কিন্তু কিছুটা উন্নতির পর মেডিসিন ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, এই সময়ে তিনি সচেতনও ছিলেন এবং ট্র্যাকিওস্টোমি টিউবের মাধ্যমে সাড়া দিয়েছিলেন।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শুধু কোমা নয়-অভিজিতের শরীরে স্নায়ু সমস্যা, নিউমোনিয়া, লিভারের জটিলতা, ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা, পুষ্টির ঘাটতি ও রক্তজনিত নানা রোগের সম্মিলিত প্রভাব ছিল।
পরিবারিক কারণে কিছু স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সাময়িকভাবে পিছিয়ে গেলেও ২৩ জানুয়ারি থেকে হঠাৎ আবার তার অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে থাকে। অবশেষে আজ (২৫ জানুয়ারি) সকালে তিনি মারা যান।
অভিজিতের মৃত্যুতে উড়িয়া ইন্ডাস্ট্রির ভক্ত, কলাকুশলী ও সহকর্মীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তার স্মৃতি ও সুর শিল্পাঙ্গনে অম্লান হয়ে থাকবে।
এমএমএফ