অরিজিতের বাড়িতে আমির খান, কারণ কী

অরিজিতের বাড়িতে আমির খান, কারণ কী
কিছুদিন আগেই প্লেব্যাক গান থেকে অরিজিৎ সিংয়ের সরে দাঁড়ানোর খবরে তোলপাড় হয়েছিল নেটদুনিয়া। সেই ঘোষণার পেছনে বিভিন্ন কারণ ঘিরে শুরু হয় জল্পনা-বলিউডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে শুরু করে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া পর্যন্ত! যদিও এ বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি অরিজিৎ। এরই মধ্যে নতুন করে আলোচনায় এলেন তিনি, কারণ তার জিয়াগঞ্জের বাড়িতে দেখা গেল বলিউড অভিনেতা আমির খানকে।
রোববার রাতে কলকাতায় পৌঁছান আমির খান। বিমানবন্দরে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’। সেখান থেকে সরাসরি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে যান তিনি-যেখানে অরিজিৎ সিংয়ের বাড়ি। এই হঠাৎ সফর ঘিরেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা-কল্পনা।
কেন অরিজিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন আমির? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। তবে দুই তারকার পেশাদারিত্ব ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা বরাবরই আলোচিত। আমির যেমন বেছে বেছে ছবিতে কাজ করেন, তেমনি অরিজিৎও নিজের গানে নিখুঁত মান বজায় রাখার জন্য পরিচিত। জনপ্রিয়তার শিখরে থাকলেও প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই স্বচ্ছন্দ এই গায়ক।
অতীতেও আমির খানের ছবিতে অরিজিতের কণ্ঠ শোনা গেছে একাধিকবার। আবেগঘন গায়কী আর সংযমী উপস্থাপনা-এই দুইয়ের মেলবন্ধন দর্শক-শ্রোতাদের মন ছুঁয়েছে বারবার। ফলে তাদের এই পেশাগত সমঝোতা নতুন কিছু নয়।
শোনা যাচ্ছে, আমির খানের আসন্ন একটি সিনেমার জন্য অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে বিশেষ একটি গান ভাবা হয়েছিল। কিন্তু প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা সেই সম্ভাবনায় প্রশ্ন তুলেছে। তাই অনেকের ধারণা, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই হয়তো দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে জিয়াগঞ্জে।
এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে অরিজিৎ পরিচালনার দিকেও মন দিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেই সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে অনুমান করছেন অনেকে। তবে এসবই এখন জল্পনার পর্যায়ে। অরিজিৎ বা আমির-কেউই এখনো এই সাক্ষাৎ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।
সব মিলিয়ে, দুই পারফেকশনিস্টের এই গোপন বৈঠক ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। এখন অপেক্ষা, আসল কারণ জানার।
