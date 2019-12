‘নতুন ছবির ঘোষণা করুন, নয়তো আত্মহত্যা করব’, শাহরুখভক্তের হুমকি

সর্বশেষ আনন্দ এল রাই পরিচালিত ‘জিরো’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল কিং খানকে। সঙ্গে ছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ও আনুশকার মতো হেভিওয়েট অভিনেত্রীরা। কিন্তু বিধি বাম! শেষরক্ষা হয়নি সেই ছবিতেও। বক্স অফিসে সুপার ফ্লপ ‘জিরো’। তাইতো ফ্যানেদের চোখে জল।

সেই চোখের জল নিয়ে শাহরুখভক্তরা এবার কঠিন হুমকি দিলেন। ‘হয় পরের বছর পহেলা জানুয়ারির মধ্যে নতুন ছবির ঘোষণা করুন, নয়তো আত্মহত্যা করব’, ‘কেন এরকম করছ শাহরুখ’, ‘হিরো ছবিটি হিট হয়নি, কিন্তু ডিয়ার এসআরকে, আমার কাছে তুমিই একমাত্র হিরো, কামব্যাক করো প্লিজ’...টুইটার জুড়ে এখন শাহরুখ অনুরাগীদের বেশিরভাগের চিত্রটা ঠিক এই রকম। সেই সঙ্গে উঠেছে হ্যাশট্যাগ ঝড় ‘উই ওয়ান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট,এসআরকে’। ফ্যানদের দাবি একটাই, ‘ফিরে এসো, কিং খান’।

ভক্তদের পাশাপাশি শাহরুখ কি নিজেও ভেঙে পড়েছেন কিছুটা? ইদানীং পরিবারের সঙ্গেই তাকে বেশি সময় কাটাতে দেখা যায়। গুঞ্জন রয়েছে, দক্ষিণী কোনো পরিচালকের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। শোনা যায় রাজকুমার হিরানির সঙ্গেই নাকি জুটি বাঁধবেন তিনি।

শাহরুখের মন্দার ফাঁড়া যেন কাটছেই না। ২০১৮-এর পর এসআরকে’র আর কোনো ছবি মুক্তি পায়নি সেলুলয়েডে। তাই তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে ফ্যানেদের। প্রিয় অভিনেতাকে আরও একবার ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে উঠে আসতে দেখতে চান তারা। একজন ভক্তি অভিমান করে লিখেছেন, ‘বুড়ো হয়ে গেছ। ছেড়ে দাও অভিনয়’।

তবে সব ভক্তের কমেন্টকে হার মানিয়েছে এক ভক্তের কমেন্ট। উই ওয়ান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট এসআরকে হ্যাশট্যাগ দিয়ে মহারাষ্ট্রের এক ভক্ত লিখেছেন, ‘আপনি যদি জানুয়ারির ১ তারিখে নতুন ছবির ঘোষণা না দেন, তাহলে আমি আমার পেনিস কেটে ফেলব#শাহরুখখান।’

