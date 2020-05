সোনম কাপুরের বিয়েতে নেচে ভাইরাল শাহরুখ-সালমান

চলচ্চিত্রে চরিত্রের প্রয়োজনে অনেকবার বউ সেজেছেন অনিল কাপুর-সুনিতা কাপুরের মেয়ে সোনম কাপুর। কিন্তু ২০১৮ সালের ৮ মে বাস্তব জীবনে সত্যিই বউ সাজেন। সব রীতিনীতি মেনে আনন্দ আহুজার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন সোনম। চোখের পলকে পেরিয়ে গেল তাদের বিয়ের দুই বছর।

সোনমের বিয়ে উপলক্ষে মুম্বাইতে বসেছিল চাঁদের হাট। রানি মুখোপাধ্যায়, শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, কারিনা কাপুর খান, অমিতাভ বচ্চন প্রত্যেকে হাজির হন সোনম কাপুরের বিয়েতে।

সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজার দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে এবার ভাইরাল হতে শুরু করেছে শাহরুখ খান, সালমান খানের নাচের ভিডিও। অনিল-কন্যার বিবাহবার্ষিকী যতই লকডাউনের মধ্যে কাটুক না কেন, নেটিজেনরা মেতেছেন শাহরুখ, সালমানের নাচ নিয়ে।

শাহরুখ খানের ফ্যান ক্লাব থেকে বেশ কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, সোনম-আনন্দের বিয়ের রিসেপশন পার্টিতে সালমান খানের সঙ্গে নাচছেন শাহরুখ খান। আবার কখনও শাহরুখের সঙ্গে অনিল কাপুরকেও নাচতে দেখা যায়।

Check out @iamsrk and @BeingSalmanKhan 's brotherhood as they sing "Ye Bandhan Toh Pyaar Ka Bandhan Hai" for Sunita Kapoor at the #SonamAnandReception

Karan-Arjun in reel and real life! pic.twitter.com/A50vIUdbm0