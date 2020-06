আস্থা হারাবেন না, সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিভাবান অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেছেন প্রায় দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে। গত ১৪ জুন সবাইকে হতবাক করে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন এই বলিউড অভিনেতা। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাড়িতে ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তার মরদেহ। প্রতিভাবান এ অভিনেতাকে হারিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে বলিউড পাড়া। এ শোকের ছায়া এখন গোটা ভারতে।

এ ঘটনায় তার প্রেমিকা রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়ার অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন এক ব্যক্তি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। আর রিয়া চক্রবর্তীর বয়ানে চমকে দেয়ার মতো সব তথ্য উঠে এসেছে। রিয়া স্বীকার করেছেন সর্বশেষ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সুশান্তের। এমনকি লকডাউনের সময়ও সুশান্তের বান্দ্রার ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। এসব তথ্য প্রকাশ হওয়ার পরই রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়।

এছাড়া গত সপ্তাহেই সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর সুধীর কুমার ওঝা নামে এক আইনজীবী করণ জোহর, একতা কাপুর, সালমান খান, সঞ্জয়লীলা বানশালিসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলাতেও রিয়া চক্রবর্তীর নাম ছিল। এরই মধ্যে বলিউডে তারকারা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছেন। করণ জোহর, যশরাজ ফিল্মস ও সালমান খানকে বয়কটেরও অভিযোগ আহ্বান জানানো হয়েছে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। অভিনেতার প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী, বন্ধু রোহিনী আইয়ার, সিদ্ধার্থ পিটানিকে ইতোমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বলিউডের পাঁচ প্রযোজনা সংস্থাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এদিকে এই মৃত্যুর ঘটনায় অনেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক ত্রিমুখী।

সুশান্তের মৃত্যু তদন্ত নিয়ে এদিন অভিষেক ত্রিমুখী বলেন, আমরা এ ঘটনায় ইতোমধ্যেই ২৭ জনের জবানবন্দি রেকর্ড করেছি। ময়নাতদন্তের যে রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে তাতে পাঁচজন চিকিৎসক সই করেছেন। সেখানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝোলার কারণে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর কথা বলে হয়েছে। এছাড়াও কিছু জিনিস আমরা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি, সেগুলো ফরেনসিক টিমকে ভালো করে খতিয় দেখার অনুরোধ করব।

তিনি বলেন, সুশান্ত সিং কেন আত্মহত্যা করেছেন? তা জানতে প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ বিষয়ে আমাদের সামনে কিছু তথ্য উঠে আসলেই আমরা জানাব। এই মামলায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কিছু বলা হচ্ছে। তবে আস্থা হারাবেন না, পুলিশ এই মামলায় পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে। পুলিশের ওপর ভরসা রাখুন। যেটা সত্য পুলিশ তা প্রকাশ্যে আনবে।

Bandra police has recorded statements of 27 people so far in the #SushantSinghRajput's death case. We've got his detailed post-mortem report & doctors have clearly mentioned asphyxia due to hanging as cause of his death: Abhishek Trimukhe, Dy Commissioner of Police (DCP). #Mumbai pic.twitter.com/GlkoN0b91j