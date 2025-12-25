চাটুকারদের এড়িয়ে চলতে তারেক রহমানকে তরুণ অভিনেতার খোলা চিঠি

চাটুকারদের এড়িয়ে চলতে তারেক রহমানকে তরুণ অভিনেতার খোলা চিঠি
তারেক রহমানকে তরুণ অভিনেতা শাওনের খোলা চিঠি

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা সৈয়দ জামান শাওন। তিনি তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ফেসবুকে লিখেছেন একটি আবেগঘন খোলা চিঠি। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতি তার চিঠিতে রয়েছে দেশের নতুন প্রজন্ম, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং রাজনৈতিক সততার উপর গুরুত্বারোপ।

শাওন চাটুকারিতা এড়িয়ে চলা, দলের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া এবং সাধারণ মানুষের কষ্ট বোঝার আহ্বান জানিয়েছেন।

চিঠিতে শাওন উল্লেখ করেছেন, ‘আপনার চারপাশের চাটুকারদের ভিড় এড়িয়ে চলুন এবং সর্বদা সজাগ থাকুন। কেবল উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন। দলের যেসব সদস্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন। নিজের দলের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আপনার কঠোর অবস্থান জনগণের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করবে।’

শাওন তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠস্বরও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ‘তরুণ প্রজন্মের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ‘মার্কা’, ‘নেতা’ বা ‘দলের’ কাছে দায়বদ্ধ নই। আমরা মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই-এর আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের খাটো করে দেখবেন না। ইন্টারনেটের কল্যাণে গত ২০ বছরে কে কী করেছে তা খুঁজে বের করা আমাদের জন্য মুহূর্তের ব্যাপার। যখন আপনি সঠিক পথে থাকবেন, আমরা আপনার পাশে থাকব। আর ভুল করলে সমালোচনা করতে দ্বিধা করব না।’

শাওন তার চিঠিতে আরও বলেছেন, তারেক রহমানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাবা হারানোর বেদনা, ভাই হারানোর শোক, প্রিয়জনের জানাজায় উপস্থিত হতে না পারার দুঃখ এবং নির্বাসনের যন্ত্রণা বোঝেন। তিনি বলেন, ‘সুবিধাবঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হোন। আর্তমানবতার রক্ষক এবং বাংলাদেশের কাণ্ডারি হোন। হোন নতুন বাংলাদেশের স্থপতি। স্বদেশে আপনাকে স্বাগতম।’

চিঠির শেষে শাওন উল্লেখ করেছেন, সংসদের নির্বাচিত নেতা হওয়ার পর তারেক রহমানের জন্য তিনি আরও একটি খোলা চিঠি লিখবেন। তার বক্তব্যে রয়েছে দেশের সমৃদ্ধি ও তরুণ প্রজন্মের স্বার্থে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের প্রত্যাশা।

এই খোলা চিঠি সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, যেখানে শিল্পী ও সাধারণ জনগণ তার আবেগ, সততা এবং দেশের উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশংসা করছেন।

 

