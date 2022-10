শুভ জন্মদিন ‘বিগ বি’, মাঝরাতে চমকে দিলেন ভক্তদের

৮০ বছরে পা দিলেন বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। জন্মদিনে বিগ বি’কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউড তারকারাসহ হাজারো ভক্ত। তার জন্মদিন ঘিরে ভক্তদের উচ্ছ্বাস যেন বাঁধ মানছে না।

সোমবার (১০ অক্টোবর) গভীর রাতে অমিতাভের বাসভন জলসার বাইরে ভিড় ছিল দেখার মতো। সবাই চেয়েছেন শুভদিনে এক নজর দেখবেন প্রিয় তারকাকে, রাত ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ‘হ্যাপি বার্থডে বিগ-বি’ বলে ওঠার।

তবে এ বছর ভক্তদের কিছুটা চমকে দিয়েই মাঝরাতে খুলে দেওয়া হয়েছিল জলসার মেইন গেট। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাইরে বেরিয়ে আসেন অমিতাভ বচ্চন। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে শ্বেতা নন্দা। বাইরে উঁকি দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানান বিগ-বি। হাত জোড় করে অভিবাদন জানান ভক্তদের। খোদ অমিতাভকে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা। তাদের বাঁধভাঙা আনন্দ ধরা পড়ে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়।

অমিতাভ বচ্চনের জলসার বাইরে বেরিয়ে আসার ভিডিও এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ৮০তম জন্মদিনে লাখ লাখ নেটিজেন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিগ-বিকে। তারকারাও বাদ পড়েননি। নেটপাড়ায় সাড়ম্বরে চলছে অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন পালন।

#WATCH | Actor Amitabh Bachchan surprises fans gathered outside his residence 'Jalsa' in Mumbai, as he walks out at midnight to greet them on his birthday pic.twitter.com/9iijjaWRoi