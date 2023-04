শুটিংয়ে আহত হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন সঞ্জয় দত্ত

গুঞ্জন উঠেছে শুটিংয়ে আহত হয়েছেন বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর রটেছে, বেঙ্গালুরুতে কন্নড় সিনেমা ‘কেডি’র সেটে বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন তিনি।

বুধবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যার পর ভারতীয় গণমাধ্যমে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, বোমা বিস্ফোরণে সঞ্জয়ের হাতে, কনুইয়ে ও মুখে আঘাত লেগেছে।

তবে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন অভিনেতা নিজেই। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার পর নিজের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্টে এ নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন তিনি।

There are reports of me getting injured. I want to reassure everyone that they are completely baseless. By God’s grace, I am fine & healthy. I am shooting for the film KD & the team's been extra careful while filming my scenes. Thank you everyone for reaching out & your concern.