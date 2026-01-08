  2. বিনোদন

একদিনে দুই অ্যালবাম নিয়ে আসছে ‘সোনার বাংলা সার্কাস’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
একদিনে দুই অ্যালবাম নিয়ে আসছে ‘সোনার বাংলা সার্কাস’
‘সোনার বাংলা সার্কাস’ দলের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

দেশের ব্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় নাম ‘সোনার বাংলা সার্কাস’। পাঁচ সদস্য নিয়ে ২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে দলটি। এরপর গানের ধরন ও শ্রোতাদের ভালোবাসায় অল্প সময়ের মধ্যেই চলে আসে জনপ্রিয়তা। বাড়তে থাকে তাদের শ্রোতা। যাদের কথা মাথায় রেখে ২০২০ সালে নিজেদের প্রথম অ্যালবাম ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’ প্রকাশ করে রিপন-শাকিলরা। এর পরের গল্প শুধুই ছুটে চলার।

ছয় বছর পর এবার ব্যান্ডটি তাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অ্যালবাম আজ রাত আটায় প্রকাশ করতে যাচ্ছে।
জাগো নিউজকে প্রবর রিপন বলেন, আমরা একসঙ্গে দুটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছি। প্রথমটি ‘মহাশ্মশান-১’, যেখানে মোট নয়টি গান রয়েছে। আর দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘মহাশ্মশান-২’, এতে আছে আটটি গান। আজ রাত থেকেই আমার শ্রোতারা এই দুই অ্যালবামের গান শুনতে পারবেন।

এদিকে সোনার বাংলা সার্কাস তাদের শ্রোতাদের জন্য ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’ শিরোনামে সলো কনসার্ট শুরু করেছিল, যা এখনো চলমান। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় দলটি তাদের একক কনসার্ট করেছে। তবে নতুন অ্যালবাম প্রকাশের পর থেমে যাবে ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’। শুরু হবে নতুন শিরোনামে কনসার্ট।

সোনার বাংলা সার্কাসের সদস্যরা হলেন- প্রবর রিপন (ভোকাল), সেঠ পান্ডুরঙ্গা ব্লামবার্গ (ইলেকট্রিক গিটার), শাকিল হক (বেজ, গিটার), স্বাদ চৌধুরী (কিবোর্ড), হাসিন আরিয়ান (ড্রামাস)।

