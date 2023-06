সিনেমার গানে এআর রহমানের মেয়ে

একজন সংগীতশিল্পী হিসেবে এতদিন পরিচিত ছিলেন অস্কারবিজয়ী সুরকার ও সংগীতজ্ঞ এআর রহমানের মেয়ে খাতিজা রহামান। এবার বাবার পথ ধরেই হাঁটছেন তিনি। এআর রহমানের কন্যা খাতিজা সুর দিতে যাচ্ছেন একটি তামিল সিনেমার গানে।

এআর রহমান কন্যা খাতিজা রহমান যে সিনেমার গানে সুর দিতে যাচ্ছেন তার নাম। এটি নির্মাণ করছেন হলিথা শামিম। এখন সুর দেওয়ার কাজ চলছে। পরিচালক নিজেই খাতিজার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রেকর্ডিং স্টুডিও থেকে ছবি টুইটারে প্রকাশ করেছেন।

So happy to be working with this exceptional talent, Khatija Rahman for #MinMini. The euphonious singer is a brilliant music composer too. Some great music underway!@RahmanKhatija @manojdft @Muralikris1001 @_estheranil_ @GauravKaalai @Pravin10kishore @raymondcrasta pic.twitter.com/b9k1YjuxtU