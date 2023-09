বড়পর্দার পর ওটিটির জন্য বিক্রি হয়েছে ‘জওয়ান’

চলতি মাসের ৭ তারিখ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের সিনেমা ‘জাওয়ান’। মুক্তির দিন থেকেই বক্স অফিসে ‘জওয়ান’ ঝড় তুলেছে। শুরুর দিনেই ভারতের বক্স অফিসে মোট ৭৫ কোটি রুপি ব্যবসা করেছিল।

মুক্তির দিন থেকে প্রতিদিনই উদাহরণ সৃষ্টি করছেন এ সিনেমার বক্স অফিস আয়। রবিবারই বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় ৫০০ কোটি ছাড়িয়েছিল ‘জওয়ান’। অন্যদিকে মুক্তির পাঁচ দিনের মাথায় ভারতে ৩০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে এ সিনেমা।

হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে ‘জওয়ান’-ই প্রথম সিনেমা, যা মাত্র চার দিনের মাথায় পেরিয়েছে ৫০০ কোটির গণ্ডি। দেশের বক্স অফিসে চলতি বছরের তৃতীয় হিন্দি ছবি ‘জওয়ান’, যা ৩০০ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে। এর আগে ‘পাঠান’ ও ‘গদর-২’ সেই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

#Jawaan', #MissShettyMr. Polishetty' streaming on the same OTT!



Shahrukh Khan and #Atlee's movie #Jawaan' released today.#Netflix has acquired the OTT rights of these 2 movies.

It is reported that streaming is possible after 4 weeks. pic.twitter.com/D2sWg8dSb3