কনসার্টের অশ্লীল গান বিটিভিতে প্রচার, যা বললেন আসিফ
গতকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিটিভির লাইভের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে। এটি ৫ আগস্ট জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে অনুষ্ঠিত রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর কনসার্টের ভিডিও। সেখানে দেখা যায় কয়েকজন শিল্পী গান গাওয়ার সময় প্রকাশের অযোগ্য এমন কিছু ইংরেজি অশালীন শব্দ উচ্চারণ করেছেন।
এ কনসার্টটি বিটিভি সরাসরি প্রচার করেছিল। বিটিভির মতো রাষ্ট্রীয় একটি চ্যানেলে এ ধরনের অশালীন ভাষার গান ও শব্দ প্রচার করা নিয়ে উঠেছে বিতর্ক। সমাজ মাধ্যমে চলছে সমালোচনা।
এই সমালোচনায় যোগ দিয়েছেন দেশের অনেক তারকাও। ভিডিওটি শেয়ার করে আজ (৭ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘হিপহপের নামে অসভ্য শব্দচয়ন এবং বিটিভিতে সম্প্রচার বাংলাদেশি সংস্কৃতির সাথে যায় না।’
সবশেষে আসিফ লিখেছেন, ‘সাধু সাবধান’।
আসিফের এই স্ট্যাটাসের সঙ্গে তার অনুরাগীদের অধিকাংশই সহমত প্রকাশ করেছেন। মেহেদী হাসান নামে একজন মন্তব্য করে লিখেছেন, ‘এমন অশ্লীল গান বিটিভিতে প্রচার করলো কীভাবে?’ সোহেল মেহেদি নামের একজন লিখেছেন, ‘খুবই বাজে, এটা মোটেই শোভন নয়। এগুলোকে যারা যুক্ত করেছে তাদের শক্ত করে ধরা উচিত।’
কামরুল হাসান নামের একজন লিখেছেন, ‘অপসংস্কৃতি বহুকিছুই আমরা গ্রহণ করেছি। সেটা যাই হোক, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে হিপহপের সম্প্রচার ভালো হয় নাই। হয়তো বুঝেও নাই তাদের লিরিক্স কেমন হতে পারে। জুলাই স্পিরিট তো আছেই, কেইবা রিস্ক নিবে।’
এই ভিডিওটি শেয়ার করে নতুন প্রজন্মের সংগীতশিল্পী সিথিঁ সাহাও একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। অন্যদিকে গীতিকার ও সংগীতশিল্পী লুৎফর হাসান তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যে কনসার্ট হলো, সেখানকার একটা ভিডিও দেখলাম। এক দল ছাপড়ি ইংলিশে “ফা*কিং গাইজ” না কী যেন বলল। এই স্তরের খাঁটি ছাপড়ি কীভাবে উন্মুক্ত কনসার্টে উঠতে পারে?’
গায়ক আসিফ ছাড়াও নায়ক সাইমন সাদিক, গায়িকা সিঁথি সাহা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।
এদিকে আসিফ দীর্ঘদিন পর আবারও নিয়মিত বিদেশ সফর শুরু করেছেন। এ যাত্রায় শুরুতেই সংগীত পরিবেশন করতে মালদ্বীপ গেলেন তিনি। ৬ আগস্ট আসিফ দেশটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আসিফ আকবর জানান, আগামী ৮ আগস্ট মালদ্বীপের হুলোমালে সিনথেটিক গ্রাউন্ডে গান শোনাবেন তিনি।
সম্প্রতি ‘যত ভালোবাসি তোরে’ নামে নতুন গান প্রকাশ পেয়েছে আসিফ আকবরের। রোমান্টিক ঘরানার গানটির কথা লিখেছেন প্রসেনজিৎ মন্ডল, সুর ও সংগীত করেছেন অমিত কর। গানের সঙ্গে মানানসই করে ভিডিওতেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রেমের আবহ। নতুন গানটিও তিনি গাইবেন মালদ্বীপে।
এর আগে ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল আসিফের আরেকটি গান ‘ভীষণ কান্না পায়’। গানটি লিখেছেন হাসানুজ্জামান মাসুম, সুর ও সংগীত করেছেন কিশোর দাশ। এই গানের ভিডিওতে নিজেই অংশ নিয়েছেন আসিফ। পরিচালনা করেছেন ইয়ামিন ইলান, ক্যামেরায় ছিলেন দিপু ইসলাম।
গত কোরবানির ঈদে আসিফ প্রকাশ করেছিলেন বিশেষ একটি দ্বৈত গান ‘মন যে ছুঁয়েছে মন’। সেখানে তার সঙ্গে গেয়েছেন ভারতীয় গায়িকা সাধনা সারগাম। লিখেছেন আসিফ ইকবাল, সুর-সংগীত করেছেন রাজা কাশেফ। ভিডিও নির্মাণে ছিলেন চন্দন রায় চৌধুরী এবং প্রযোজনায় ছিলেন সংগীতশিল্পী জুয়েল মোর্শেদ। এতে মডেল হিসেবে ছিলেন মৌরি মাহদি। আসিফের ধারাবাহিক গান প্রকাশে তার ভক্তরাও বেশ উচ্ছ্বসিত। এখন দেখার পালা, নতুন গানগুলো কতটা জায়গা করে নেয় শ্রোতার মনে।
এমএমএফ/এলআইএ/জিকেএস