স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলমের সঙ্গে তার তৃতীয় স্ত্রী রিয়ামনির সম্পর্কের টানাপোড়েন, ঝগড়া ও বিচ্ছেদের পথে হাঁটা। আবার বিবাদ ভুলে কাছে আসা। কয়েকমাস ধরে হিরো আলম ও তার স্ত্রীকে ঘিরে এই গল্পই দেখছে সবাই। এবার আবার আলোচনায় উঠে এলো এই জুটি।

বুধবার মধ্যরাতে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে হিরো আলম অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে হোটেলে রাত কাটাচ্ছেন। সেই সঙ্গে রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভির দুটি ছবিও শেয়ার করেন তিনি। যা ঘিরে শুরু হয় তুমুল আলোচনা।

আজ সকাল থেকেই ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান হিরো আলম।

ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে যাওয়ার কথা স্বীকার করে রিয়ামনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘একটা কাজে কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। তবে এখন ঢাকায় আছি। হিরো আলমের সঙ্গে সংসার করার মতো অবস্থা আর নেই। সে আগের চেয়ে বেশি রকমের সমস্যা তৈরি করছে।’

দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কের টানাপোড়েন যাচ্ছে হিরো আলম ও তার স্ত্রী রিয়া মনির। আলমের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এই বিবাদ সামনে আসে। এরপর একাধিকবার রিয়া মনির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন হিরো আলম। রিয়া মনির বিরুদ্ধে থানায় মামলাও করেছেন তিনি। সেই মামলায় গ্রেপ্তারও করা হয় রিয়া মনিকে। তবে এর পরদিন জামিন পান রিয়া মনি।

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেকদিন ধরেই হতাশায় মগ্ন হিরো আলম। হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। তখন সবাইকে চমকে দিয়ে হিরো আলমের পাশে দাঁড়ান রিয়া মনি। তার যত্ন নেন এবং সুস্থ করে তোলেন। যখন সবকিছু ঠিক হওয়ার পথে তখনই আবার ছন্দপতন এই আলোচিত জুটির।

হিরো আলম জাগো ‍নিউজকে বলেন, “রিয়ামনি আগের সব কিছু্র জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। আমিও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। সে কয়েক দিন আগে বললো, ‘চলো, বগুড়ায় চলে যাবো’। আমি বাড়ি ঠিক করতে বগুড়ায় চলে আসি। এরপর সে অভির সঙ্গে কক্সবাজার চলে গেছে। তারপর আমিও সেখানে চলে যাই। কিন্তু তাদের পাইনি। তারা সেই জায়গায় থেকে পালিয়ে এসেছে।”

হিরো আলম বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে তার ফেসবুকে লেখেন, রিয়া মনি ম্যাক্স অভির ছবি। আবারো কট খাইলেন। তারা বর্তমানে কক্সবাজার হোটেলে আছেন।

ওই পোস্টের পর দুজনকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন হিরো আলম। যেখানে একটি পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ‘রিয়া মনি মাঝে মাঝে হোটেলে রাত কাটাতেন আমাকে ডিভোর্স না দিয়ে। অবৈধ পরকীয়া করে আবারও তার প্রমাণ হলো। কক্সবাজার আজকে ধরা পড়েছে হোটেলে অভির সঙ্গে।’

এই পোস্টের সঙ্গে হোটেল রুমের একটি ভিডিও শেয়ার করেন হিরো আলম।

