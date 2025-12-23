ব্রিটিশ রক ও ব্লুজ গায়ক ক্রিস রি আর নেই

ব্রিটিশ রক ও ব্লুজ গায়ক ক্রিস রি আর নেই
ব্রিটিশ রক ও ব্লুজ গায়ক-গীতিকার ক্রিস রি আর নেই। তিন দিন আগে শরীরে অসুস্থতার পর মৃত্যুবরণ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ‘ড্রাইভিং হোম ফর ক্রিসমাস’ এবং ‘দ্য রোড টু হেল’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান করেছেন।
ক্রিস রি’র পরিবার জানায়, ‘অসীম দুঃখের সঙ্গে আমরা আমাদের প্রিয় ক্রিসের মৃত্যু ঘোষণা করছি। দীর্ঘ নয় মাসের অসুস্থতার পর তিনি আজ হাসপাতালে শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়াত হয়েছেন। এসময় তার পরিবার পরিজনেরা ঘিরে ছিল।’
রিয়া ৩৩ বছর বয়সে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। পরে তার অগ্ন্যাশয় অপসারণ করান। অসুখের বিরুদ্ধে লড়ে তিনি মোট নয়টি অস্ত্রোপচারের সম্মুখীন হন। ২০১৬ সালে স্ট্রোক হওয়ার এক বছর পর তিনি ‘দ্য রোড সঙ্গস ফর লাভার্স’ লাইভ ট্যুর চালিয়ে গেছেন। ২০১৭ সালে অক্সফোর্ডের নিউ থিয়েটারে এক কনসার্টের সময় তিনি স্টেজে অচেতন হয়ে পড়েন।
আরও পড়ুন
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায়ে জনপ্রিয় গায়িকা গ্রেফতার
ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নির্মাতার মৃত্যু
মিডলসব্রোতে জন্ম নেওয়া এই সংগীতশিল্পী ১৯৭৮ সালে তার বিখ্যাত ক্রিসমাস গান রচনা করেন। সেটি দশ বছর পর প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর উৎসবের সময় চার্টে দেখা যায় গানটি। চলতি বছরে গানটি ক্রিসমাস চার্টে ১৩তম স্থানে রয়েছে। এমঅ্যান্ডএস ফুডের ক্রিসমাস বিজ্ঞাপনেও কমেডিয়ান ডন ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখানো হয়েছে গানটির ভিডিও।
ক্রিস রি ২৫টির বেশি স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ‘দ্য রোড টু হেল’ (১৯৮৯) এবং ‘অবের্জ’ (১৯৯১) অ্যালবাম যুক্তরাজ্যের অ্যালবাম চার্টে প্রথম স্থান অর্জন করে।
তিনি স্ত্রী জোয়ান এবং দুই কন্যা জোসেফিন ও জুলিয়াসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
এলআইএ