সহিংস ও অস্থির এই বাংলাদেশকে চিনতে চাই না : মিঠুন চক্রবর্তী

প্রকাশিত: ০১:২১ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মিঠুন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংস ও অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ওপার বাংলার বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ছায়ানট ভবনে হামলা ও ভাঙচুর এবং ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনার পর বাংলাদেশ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি।

তার বক্তব্যে উঠে এসেছে হতাশা, ক্ষোভ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কার সুর।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে আমার আবেগ জড়িয়ে আছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি এখন দেখছি, তাতে আমি খুবই দুঃখিত। এই বাংলাদেশকে আমি চিনতে চাই না, জানতেও চাই না। আমার কোনো আগ্রহ নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘সব কিছুরই একটা শেষ আছে এই বার্তাই দিতে চাই। উপরওয়ালা সব দেখছেন, এর মূল্য সবাইকে দিতে হবে।’

ছায়ানটে হামলা ও সাম্প্রতিক সহিংসতা ঘিরে ওপার বাংলার আরও অনেক শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের সবার কণ্ঠেই একটাই আহ্বান, সহিংসতা নয়, শান্তি ও মানবিকতাই হোক পথচলার দিশা।

 

এলআইএ

