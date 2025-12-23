সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায়ে জনপ্রিয় গায়িকা গ্রেফতার

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায়ে জনপ্রিয় গায়িকা গ্রেফতার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর দায়ে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কাতা হে’কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সংগীত প্রতিযোগিতা ‘দ্য ভয়েস’-এর প্রাক্তন প্রতিযোগী। স্থানীয় সময় ১৭ ডিসেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিন ওসেজ কাউন্টি জেলে রাখানো হয় তাকে।
জেলের ওয়েবসাইটে তার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার থেকে পলায়নকারী ও টেনেসি থেকে হোল্ড হিসেবে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে।
গ্রেফতার হওয়ার একদিন আগে টেনেসির গুডলেটসভিল পুলিশ বিভাগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকদের সহায়তা চেয়ে পোস্ট করে। পুলিশ জানায়, ‘কাটা হাডলেস্টনকে খুঁজে বের করার জন্য আমরা জনসাধারণের সাহায্য চাইছি। তার বিরুদ্ধে লং হলো পাইকের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় হত্যার অভিযোগ রয়েছে।’
পরবর্তী দিন পুলিশের আপডেটে ধন্যবাদ জানানো হয় যে, অনেক নাগরিক তার অবস্থান জানাতে ফোন করেছেন। এরপর গ্রেফতার হওয়া কাটা হেকে ডেভিসন কাউন্টিতে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাতা হে’র বিরুদ্ধে একটি খোলা ডিইউআই (মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো) মামলা রয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বরের দুর্ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও একাধিক অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্ঘটনাস্থল ত্যাগ করা, যার ফলে আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি সম্পত্তির ক্ষতি, এবং উন্মুক্তভাবে অ্যালকোহল বহন করে গাড়ি চালানো।
তবে গাড়ি দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ কিংবা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ করেনি পুলিশ।
কাটা হে ২০১৬ সালে ‘দ্য ভয়েস’-এর ১০ম মৌসুমে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। গ্রেচেন উইলসনের গান ‘রেডনেক উইমেন’ পরিবেশন করেছিলেন। যদিও ব্লেক শেলটন তার চেয়ার ঘুরাননি, কিন্তু ক্রিস্টিনা আগুইলেরা, ফারেল উইলিয়ামস এবং অ্যাডাম লেভিন তার কোচ হওয়ার জন্য চেয়ার ঘুরান।
তিনি সেই মৌসুমের টপ ২০-এ পৌঁছেছিলেন কিন্তু লাইভ প্লে-অফের প্রথম সপ্তাহে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন।
