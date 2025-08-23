বয়স ৩০, ১২ হাজার কোটির মালিক এই তরুণী

  2. বিনোদন

বয়স ৩০, ১২ হাজার কোটির মালিক এই তরুণী

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ডুয়া লিপা। ছবি: শিল্পীর সোশাল মিডিয়া থেকে

কসোভোতে তখন যুদ্ধ চলছে। ১৯৮৮ সালের কথা। চার বছর পর ১৯৯২ সালে অনেকের সঙ্গে শরণার্থী হিসেবে একটি পরিবার ঢুকে পড়ে যুক্তরাজ্যে। ১৯৯৫ সালে পরিবারে জন্ম নেয় একটি মেয়ে শিশু। তার নাম দেওয়া হয় লিপা। লন্ডনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেয়েটি একদিন হয়ে ওঠে বিশ্বসংগীত অঙ্গনের পরিচিত মুখ। এখন তার বয়স ৩০, এখন সে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার মালিক।

গতকাল (২২ আগস্ট) শুক্রবার নিজের ৩০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন পপতারকা ডুয়া লিপা। ‘লেভিটেটিং’, ‘হটার দ্যান হেল’, ‘প্রিজনার’-এর মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের এই শিল্পী যে শরণার্থী পরিবারের সন্তান, তা আজ আর কারও মনে নেই। কারণ কণ্ঠ দিয়ে সবার মনে এখন জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। শুধু কি তাই! অভিনেত্রী হিসেবেও পেয়েছেন সমাদর। ২০২৩ সাল কাঁপানো ‘বার্বি’ সিনেমায় একটি ছোট্ট ভূমিকায় দেখা গেছে তাকে। সেই থেকে শুরু। তারপর ‘আজেল’ সিনেমায়।

কৈশোরে সিলভিয়া ইয়ং থিয়েটার স্কুলে সংগীত ও অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। পড়াশোনার পাশাপাশি করেছেন ওয়েট্রেস ও মডেলিং। ইউটিউব ও সাউন্ডক্লাউডে নিজের গান ও কাভার গান প্রকাশ করতেন। ২০১৩ সালে একজন এজেন্টের সঙ্গে চুক্তি এবং পরে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

২০১৫ সালে বের হয় প্রথম মৌলিক গান ‘নিউ লাভ’ ও ‘বি দ্য ওয়ান’। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম অ্যালবাম ‘ডুয়া লিপা’। অ্যালবামটির ‘নিউ রুলস’ ও ‘আইডিজিএএফ’-এর মতো গানগুলো তাকে এনে দেয় খ্যাতি। সেই অ্যালবামের জন্যই সংগীতের সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসে হন ‘বেস্ট নিউ আর্টিস্ট’।

২০২০ সালের অ্যালবাম ‘ফিউচার নস্টালজিয়া’ তাকে এনে দেয় আরও খ্যাতি, সঙ্গে কাড়ি কাড়ি টাকা। ‘ডোন্ট স্টার্ট নাও’ ও ‘লেভিটেটিং’ গানগুলো এই অ্যালবামেরই। সেরা পপ ভোকাল হিসেবে এবার গ্র্যামি এবং সেরা ব্রিটিশ অ্যালবামের পুরস্কার বিআরআইটি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে যান লিপা।

ডুয়া লিপার হাতে এখন তৃতীয় অ্যালবামের কাজ। ‘র‌্যাডিক্যাল অপটিমিজম’ নামের ওই অ্যালবামের প্রচারণার অংশ হিসেবে সংগীতসফর শুরু করেছেন তিনি। উড়ে উড়ে গেয়ে শোনাচ্ছেন নতুন অ্যালবামের গানগুলো, এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কনসার্ট শেষ হলে বেরুবে অ্যালবাম।

এরই মধ্যে বিপুল টাকার মালিক হয়ে গেছেন এই তরুণী। দ্য সানডে টাইমস প্রকাশিত ‘ফোরটি আন্ডার ফোরটি রিছ লিস্ট’-এ তিনি আছেন ৩৪ নম্বরে। তার মোট সম্পদের পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার ৪২০ কোটি টাকা।

