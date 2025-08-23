বাড়ি ফিরেছেন ফারুকী, বাবাকে দেখে উচ্ছ্বসিত ইলহাম

বাড়ি ফিরেছেন ফারুকী, বাবাকে দেখে উচ্ছ্বসিত ইলহাম
সাত দিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন চলচ্চিত্রকার ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। বাবাকে বাড়ি ফিরতে দেখে উচ্ছ্বসিত মেয়ে ইলহাম। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বাবাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে সে। একটি ভিডিও শেয়ার করে স্বামীর বাড়ি ফেরার সুখবর জানিয়েছেন অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।
আজ (২৩ আগস্ট) শনিবার বিকেলে বাসায় ফিরেছেন ফারুকী। চিকিৎসকেরা তাকে আরও সাত দিন বাড়িতে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিশা জানান, বিকেল পাঁচটার দিকে ফারুকী বাসায় ফিরেছেন। একটি ভিডিও ক্লিপ ফেসবুক পেজে পোস্ট করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিশা লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী আজ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেন।’
চার দিনের সফরে কক্সবাজারে গিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারুকী। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, সেখানকার একটি হোটেলে অবস্থানকালে হঠাৎ বুকে ও পেটে ব্যথা অনুভব করেন। রাতে তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয়। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন ধারণা করেছিলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়েছেন ফারুকী। পরে চিকিৎসকেরা জানান, অতিরিক্ত কাজের চাপে ফারুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।
ওই রাতেই ফারুকীকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন ফারুকীর চিকিৎসার জন্য বোর্ড গঠন করেন চিকিৎসকেরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তার অ্যাপেনডিক্সে অস্ত্রোপচার করা হয়। গত রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে তিশা এসব তথ্য জানান।