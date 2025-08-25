  2. বিনোদন

গুণী অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া আর নেই

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
গুণী অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া আর নেই

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বরেণ্য অভিনেত্রী, নির্মাতা ও গীতিকার জাহানারা ভূঁইয়া আর নেই। বাংলাদেশ সময় সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ছোট ভাই মঞ্জুর এলাহী।

জাহানারার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ডায়াবেটিসজনিত সমস্যার কারণে কিডনির কার্যক্ষমতা হারান তিনি। গত ১৬ মাস ধরে মিনেসোটার লেক রিজ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নিয়মিত ডায়ালাইসিস চললেও শেষ পর্যন্ত তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

সত্তর ও আশির দশকে গীতিকার হিসেবে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন জাহানারা ভূঁইয়া। স্বামী, মুক্তিযোদ্ধা ও চলচ্চিত্র পরিচালক সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার ‘নিমাই সন্ন্যাসী’ ছবিতে প্রথম গান লেখেন জাহানারা। পরে আশির দশকে ‘সৎ মা’ ছবির মাধ্যমে আলোচনায় আসেন চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে।

চার দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি অভিনয় করেছেন তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে। শুধু অভিনয়েই নয়, নির্মাণ ও প্রযোজনাতেও রেখেছেন স্বাক্ষর। তার পরিচালিত ছবির মধ্যে ‘সিঁদুর নিওনা মুছে’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভিনয়, নির্মাণ আর গীত রচনায় সমান সাফল্যের কারণে তিনি চলচ্চিত্র অঙ্গনে ছিলেন এক অনন্য নাম।

জাহানারা ভূঁইয়ার মৃত্যুতে চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

এলআইএ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।