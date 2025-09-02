ট্রাম্পকে পছন্দ না করলেও তাকে নিয়ে সিনেমা বানাতে চান সেই নির্মাতা

ট্রাম্পকে পছন্দ না করলেও তাকে নিয়ে সিনেমা বানাতে চান সেই নির্মাতা
চারবারের অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক উডি অ্যালেন। ১৯৯৮ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন ‘সেলিব্রিটি’ নামের সিনেমা। সেখানে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবারও তাকে নিয়ে সিনেমা বানাতে চান বলে জানিয়েছেন উডি।
সম্প্রতি বিল মার পরিচালিত এক পডকাস্টে অতিথি হয়ে এসে এই মন্তব্য করেন তিনি।
উডি অ্যালেন বলেন, ‘আমি হয়তো খুব কম মানুষের একজন যে ট্রাম্পকে দিয়ে সিনেমায় অভিনয় করিয়েছে। তিনি ১৯৯৮ সালে নির্মিত আমার ‘সেলিব্রিটি’ সিনেমায় কাজ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা খুবই ইতিবাচক ছিল। ট্রাম্প ছিলেন ভদ্র, সময়মতো উপস্থিত, নির্ভুলভাবে নিজের অংশ সম্পন্ন করেছেন। তার মধ্যে প্রকৃত অভিনয় দক্ষতা ও অভিনয়জগতের প্রতি একটা সহজাত ঝোঁক ছিল।’
উডি আরও যোগ করেন, ‘তিনি এখন রাষ্ট্রপতি হলেও যদি আমাকে আবার তাকে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয় আমি দারুণ কিছু করে দেখাতে পারব।’
‘সেলিব্রিটি’ চলচ্চিত্রে ট্রাম্প নিজেকে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথোপকথনে মজা করে বলেছিলেন, ‘আমি সেন্ট প্যাট্রিকস ক্যাথেড্রাল কিনতে চাই। সেটা ভেঙে ফেলে একটা অনেক উঁচু ও সুন্দর ভবন বানানোর চিন্তা করছি।’
এই দৃশ্যটি ছিল আত্মপরিহাসে ভরপুর যা অনেক দর্শকের কাছে নতুন এক ট্রাম্পকে দেখার সুযোগ তৈরি করেছিল।
উডি অ্যালেন অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে কামালা হ্যারিসকে ভোট দিয়েছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে তিনি প্রায় ৯৯ শতাংশ রাজনৈতিক বিষয়ে একমত নন। তবে তিনি বলেন, ‘একজন অভিনেতা হিসেবে ট্রাম্প খুবই ভালো ছিলেন। পর্দার সামনে তার একটা স্বভাবজাত আকর্ষণীয় গুণ রয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘আমি অবাক হই যে ট্রাম্প রাজনীতিতে নামলেন। রাজনীতি তো শুধু মাথাব্যথা, কঠিন সিদ্ধান্ত আর ভোগান্তির জায়গা। অথচ আমি তাকে দেখতাম বাস্কেটবল খেলা দেখতে, গলফ খেলতে, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিচারক হতে। সেগুলো ছিল আরামদায়ক, বিনোদনমূলক। হঠাৎ এত জটিল বিষয়ের মধ্যে কেন তিনি গেলেন তা আমার মাথায় আসে না।’
শেষে অ্যালেন বলেন, ‘আমি তার রাজনীতি পছন্দ করি না। কিন্তু আমি তাকে সিনেমায় পরিচালনা করেছি এবং সেই অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। তিনি সবাইকে সম্মান দেখিয়েছেন। খুবই পেশাদার ছিলেন।’
উল্লেখ্য, উডি অ্যালেনের এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। একজন বিতর্কিত রাজনীতিবিদকে নিয়ে এমন খোলামেলা প্রশংসা নিয়ে যেমন প্রশংসা হচ্ছে, তেমনি সমালোচনাও কম নয়।
এলআইএ/জিকেএস