আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন
আবারো নিবিড় পরিচর্যায় নেওয়া হয়েছে লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। তিন দিন আগে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে।
বাড়িতে হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাতে কয়েকবার বমি হয় ফরিদার। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ফরিদা পারভীনের চিকিৎসার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সহ কয়েকজন উপদেষ্টা ফরিদা পারভীনের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।
গত কয়েক বছর যাবত কিডনির রোগে ভুগছেন ফরিদা পারভীন। গত মাসেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন ফরিদা পারভীন। ফুসফুসের সমস্যা ছাড়াও ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি ও থাইরয়েড জটিলতা রয়েছে তার।
