এবার একসঙ্গে ধরা দিলেন ঐশ্বরিয়া-অভিষেক

প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘদিন ধরেই ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের বিচ্ছেদ নিয়ে বিভিন্ন গুঞ্জনে সরগরম ছিল নেটদুনিয়া। তবে সেই সব জল্পনায় কার্যত ছেদ টানলেন এই তারকা দম্পতি। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ে একসঙ্গেই জনসমক্ষে হাজির হয়ে সব জল্পনা-কল্পনাকে অনেকটাই উড়িয়ে দিলেন তারা।

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে উপস্থিত হন ঐশ্বরিয়া ও অভিষেক। তাদের সেখানে উপস্থিতির ছবি ও ভিডিও মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কালো রঙের স্যুটে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং নৈমিত্তিক পোশাকে অভিষেক বচ্চন অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করছেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন ঐশ্বরিয়ার মা বৃন্দ্যা রাইও। স্বাভাবিক ও শান্ত ভঙ্গিতে একসঙ্গে উপস্থিত হওয়াই অনেকের কাছে গুঞ্জনের জবাব হিসেবে ধরা পড়েছে।

এই উপস্থিতি আসে এমন এক সময়ে, যখন কিছুদিন আগেই অভিষেক বচ্চন বিচ্ছেদের খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জনজীবনের মানুষ হওয়ায় নানা রকম অনুমান ও গুজব ছড়ানো হয়, কিন্তু সেগুলোর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ‘আমরা একটি প্রেমময় ও দৃঢ় পরিবার।’

২০০৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই। তাদের সংসারে একমাত্র কন্যা আরাধ্য বচ্চন। গত বছর কয়েকটি অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদাভাবে হাজির হওয়াকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে একফ্রেমে তাদের এই উপস্থিতিই সেই সব প্রশ্নের অনেকটাই উত্তর দিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন ভক্ত ও অনুরাগীরা।

