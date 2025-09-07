‘কষ্ট লাগে, নিমার্তারা ডাকে, তবে ...’
সিনেমায় এখনও ডাক পান অভিনেত্রী নাসরিন। তবে সেই ‘ডাক’ নিয়ে তার রয়েছে আক্ষেপ। বিএফডিসিতে আজ জাগো নিউজকে সেকথাই জানালেন এই অভিনেত্রী।
ঢালিউডের প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণে আজ (৭ সেপ্টেম্বর) রোববার এফডিসিতে আয়োজন করা হয়েছে দোয়া মাহফিল। প্রয়াতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় সেখানে হাজির হয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন পুরাতন শিল্পীদের অনেকে। সেখানেই জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলেন নাসরিন।
পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করলেও আইটেম গানের সঙ্গে নাচ করে বিপুল পরিচিতি পেয়েছিলেন নাসরিন। অভিনেত্রী হিসেবে বেশ কয়েকটি সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রেও কাজ করেছেন তিনি। তার অভিনীত চলচ্চিত্র প্রায় সাত শতাধিক। কিন্তু আজও তার পরিচয় ‘আইটেম গার্ল’। অভিনয়ে দেখা যায় না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি অভিনয় করতে আগ্রহী। তবে খুব কষ্ট লাগে, নিমার্তারা ঘুরে-ফিরে আমাকে আইটেম সংয়ের জন্যই ডাকে। তারা ভুলে যায় যে, আমার বয়স হয়েছে। এই বয়সে আইটেম সং করা যায় না। এখন যে বয়স, সেরকম ক্যারেক্টারে অভিনয়শিল্পীদের ডাকতে চায় না কেউ।’
প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই আয়োজন খুব ভালো হয়েছে। এসে ভালো লাগছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যেটা সাধারণত ভোটের সময় দেখা যায়। তাছাড়া সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না।’
১৯৯২ সালে ‘অগ্নিপথ’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রাখেন নাসরিন। অনেকে ‘লাভ’ সিনেমাকে তার অভিষেক চলচ্চিত্র বলে থাকেন। কৌতুক অভিনেতা টেলি সামাদের সঙ্গে জুটি বেঁধে আলোচনায় আসেন নাসরিন। তবে দিলদারের সঙ্গে জুটি বেঁধে নাসরিনের পরিচিতি বাড়ে।
নাসরিন ২০১২ সালে অভিনেতা-ব্যবসায়ী মুস্তাফিজুর রহমান রিয়েলকে বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান আফরিন। বর্তমানে তিনি দুই সন্তানের মা।
