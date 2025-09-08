নতুন কুঁড়ির আবেদনের সময় বাড়ল

নতুন কুঁড়ির আবেদনের সময় বাড়ল
প্রায় দুই দশক পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ফের শুরু হতে যাচ্ছে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আবেদনের শেষ সময়সীমা ছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবার এর আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের খবর, ‘নতুন কুঁড়ি-২০২৫’ এর আবেদনের সময়সীমা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ কারণে আঞ্চলিক অডিশনের তারিখ কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এছাড়াও এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচারে এবং www.btv.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’ ব্যানারে ক্লিক করে অথবা সরাসরি btvapplication.com ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। ইতঃপূর্বে যারা আবেদন করেছেন, তারাও ডাউনলোড মেন্যু থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।
যেকোনো তথ্যের জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে ০১৩৩২-১২৫১৩৭ এবং ০১৩৩২-১২৫১৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
এর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ প্রতিযোগিতার জন্য পুরো দেশকে ১৯টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রাথমিক বাছাই চলবে। সেখান থেকে বিজয়ীরা যাবে বিভাগীয় বাছাই পর্বে। এছাড়া অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত বাছাই ও ফাইনাল প্রতিযোগিতা ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রাথমিক বাছাই পর্বের ১৯টি অঞ্চল হলো: ঢাকা-১ (ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ), ঢাকা-২ (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী), ঢাকা-৩ (ফরিদপুর, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর), ময়মনসিংহ-১ (ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা), ময়মনসিংহ-২ (টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর), সিলেট (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ), রংপুর-১ (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা), রংপুর-২ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাও ও পঞ্চগড়), রাজশাহী-১ (রাজশাহী, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা), রাজশাহী-২ (বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ)।
খুলনা-১ (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা), খুলনা-২ (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল), খুলনা-৩ (কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা), বরিশাল-১ (বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর), বরিশাল-২ (পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা), চট্টগ্রাম-১ (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার), চট্টগ্রাম-২ (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি), চট্টগ্রাম-৩ (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া), চট্টগ্রাম-৪ (নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী) জেলাসমূহের শিল্পকলা অ্যাকাডেমি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ভেন্যু নির্ধারিত হয়েছে।
অভিনয়, আবৃত্তি, গল্পবলা/কৌতুক, সাধারণ নৃত্য/উচ্চাঙ্গ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান/ আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত ও হামদ-নাত এই ৯টি বিষয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ শাখার প্রতিযোগীদের (ছেলে-মেয়ে) বয়সসীমা ৬ থেকে ১১ এর নিম্নে এবং ‘খ’ শাখার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন কুঁড়ির ফাইনাল প্রতিযোগিতা ২ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
শিশু-কিশোরদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত করতে ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতাটি পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
‘নতুন কুঁড়ি’র হাত ধরে দেশের মিডিয়ায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অনেক শিল্পী। অনুষ্ঠানটি শুধু শিশু-কিশোরদের অনুপ্রাণিত করেনি বরং দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহু তারকার জন্ম দিয়েছে।
