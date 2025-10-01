হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন হিরো আলম, করবেন মামলা

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন হিরো আলম, করবেন মামলা
গুরুতর হামলার শিকার হয়েছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম। একদল অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা তাকে গেল সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে রাজধানীর আফতাবনগর এলাকায় মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন।
বর্তমানে খানিকটা সুস্থ হয়ে হিরো আলম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় ফিরেছেন। তবে তার শারীরিক অবস্থার পুরোপুরি উন্নতি ঘটেনি। শরীরজুড়ে রয়েছে মারধরের কালচে দাগ। সেইসঙ্গে আছে ব্যথাও।
হিরো আলমের স্ত্রী রিয়া মনি বলেন, ‘এখনো তিনি সুস্থ নন। ঠিকভাবে কথা বলতে পারছেন না। এমনকি দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। আমরা শিগগির এই ঘটনায় মামলা করব।’
রিয়া আরও বলেন, ‘পুলিশ আমাদের অভিযোগ দিতে বলেছে। কিন্তু এখনো হিরো আলম কথা বলতে পারছেন না। একটু সুস্থ হলেই আমরা থানায় যাব। মামলা করবো। কোনোভাবেই এ ঘটনা ছাড় দেওয়া হবে না।’
কারা কেন এ হামলা করেছে জানতে চাইলে হিরো আলমের স্ত্রী জানান, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। কাউকে হিরো আলম চিনতেও পারেননি। স্থানীয়রা বলছে হামলাকারীরা নেশাখোর, ছিনতাইকারী।
ঘটনার সময় হিরো আলম আফতাবনগরে হাঁটতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এম ব্লকের একটি লোহার ব্রিজের দিকে গেলে দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে মারধর করে। তার দু’হাতে কোপ দেওয়া হয়। আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বুকেও আঘাত করা হয়।
