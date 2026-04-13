  2. জাগো জবস

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন ‘মনিটরিং, রিপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এক নজরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম ওয়েভ ফাউন্ডেশন
পদের নাম মনিটরিং, রিপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
পদসংখ্যা ১ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা ৫ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বেতন- ৫০,০০০ টাকা, অন্যান্য সুবিধা- আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা ৪৫ বছর
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ওয়েভ ফাউন্ডেশন

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

