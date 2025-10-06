  2. বিনোদন

একমঞ্চে গাইবেন জেমস ও পাকিস্তানের আলী আজমত

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪১ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
গত সপ্তাহে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় মেহেরপুরে বাতিল হয়ে গেছে নগর বাউল জেমসের কনসার্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে ওঠে সমালোচনার ঝড়। এই আলোচনার মধ্যে জানা গেল জেমসের নতুন কনসার্টের খবর। আগামী ১৪ নভেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত কনসার্টে গাইবেন জেমস।

কনসার্টটি আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। আগেই জানা গিয়েছিল এই কনসার্টে গাইবেন পাকিস্তানের জুনুন ব্যান্ডের সংগীতশিল্পী আলী আজমত। গত শনিবার রাতে আয়োজকেরা ঘোষণা দেন, ১৪ নভেম্বর আলী আজমতের সঙ্গে একমঞ্চে গাইবেন দেশের জনপ্রিয় রকস্টার জেমসও।

‘আলী আজমত ভয়েস অব জুনুন অ্যান্ড নগর বাউল জেমস লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হবে কনসার্টটি। ইতিমধ্যে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম গেট সেট রক ওয়েবসাইটে শুরু হয়েছে এর অগ্রিম টিকিট বিক্রি। তিন ক্যাটাগরিতে পাওয়া যাচ্ছে টিকিট। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ভিআইপি ৬ হাজার ৯৯৯ টাকা, প্রিমিয়াম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার ৪৯৯ টাকা।

১৪ নভেম্বর কনসার্ট শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। দর্শকের জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে বিকেল ৫টায়। কনসার্টে প্রবেশ করা যাবে রাত ৮টা পর্যন্ত।

