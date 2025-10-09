  2. বিনোদন

এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে বাংলার ‘দেশলাই’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৯ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে বাংলার ‘দেশলাই’
এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের শেষ সিনেমা হিসেবে দেখানো হবে বাংলার ‘দেশলাই’

বাংলাদেশ ও ভারতের তরুণসমাজ এবং ইন্টারনেট সংস্কৃতির সমসাময়িক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে সিনেমা ‘দেশলাই’। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব তাসভির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিশ্বপ্রিমিয়ার হতে যাচ্ছে ছবিটির। যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে আয়োজিত এ উৎসবে ১২ অক্টোবর সমাপনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে ‘দেশলাই’।

সিনেমাটির কাহিনি গড়ে উঠেছে জুয়েল নামের এক তরুণ টিকটকারকে ঘিরে। হিরো হওয়ার স্বপ্নে বিভোর জুয়েলের ১৫ হাজার অনুসারী রয়েছে। জুয়েল ও তার ভাই জীবন দুজনেই দৈনিক মজুরির কাজ করে। তারা কাতারে গিয়ে একটি ইনফ্লুয়েন্সার কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করে।

হঠাৎ জুয়েলের ভাই জীবন মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে ধরা পড়ে। অর্থাভাবে জুয়েল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সেখানে শুরু হয় তার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

ছবিটি নির্মাণ করেছেন ভারতের কৌশিক মুখার্জি। তিনি জানান, প্রথমে সিনেমাটির নাম ছিল ‘জুয়েল’। পরে সেটি পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘দেশলাই’।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিজু শাহরিয়ার, প্রিয়ম অর্চি, কাজী নওশাবা আহমেদ, সায়ন ঘোষ, অমিত রুদ্র, রাহি আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

উৎসবে দেশলাই দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী প্রিয়ম অর্চি। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে বাংলাদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি, ওড জয়েন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের লুমিনারি পিকচার্স, ড্রিমস অন সেল ও প্ল্যাটুন ফিল্মস।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

শাকিব-খান
ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

হলিউড
আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

ঢালিউড