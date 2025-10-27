টালিউডের ‘বহুরূপী’ ফিরিয়ে দিলেন মেহজাবীন, মুখ খুললেন নির্মাতা

টালিউডের ‘বহুরূপী’ ফিরিয়ে দিলেন মেহজাবীন, মুখ খুললেন নির্মাতা
দেশের বাইরের সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া যেন এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর জীবনে। এর আগেও বলিউডের খ্যাতিমান নির্মাতা বিশাল ভরদ্বাজের ‘খুফিয়া’ সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে টালিউডের একটি ছবি- ‘বহুরূপী’।
গত আগস্টে এক পডকাস্টে মেহজাবীন নিজেই জানান, টালিউডের এই সিনেমার প্রস্তাবও গ্রহণ করেননি তিনি। তবে বিষয়টি সামনে আসতেই বিতর্ক শুরু হয়। কারণ সিনেমার নির্মাতা নন্দিতা রায় একেবারেই অস্বীকার করেছেন এমন কোনো প্রস্তাব পাঠানোর কথা।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে নন্দিতা বলেন, ‘আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয়নি।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি ও শিবপ্রসাদ (মুখার্জি) সব কাজ একসঙ্গে করি। নির্মাতা, প্রযোজনা-সবই যৌথভাবে। শিবুও “বহুরূপী” র ক্ষেত্রে সমানভাবে যুক্ত। বাংলাদেশে ওর অনেক পরিচিতি রয়েছে। ওর পক্ষ থেকে প্রস্তাব গিয়েছিল কি না, সেটা বলতে পারছি না। তবে আমার পক্ষ থেকে কিছুই পাঠানো হয়নি।’
পডকাস্টে মেহজাবীন জানিয়েছিলেন, শুধু ‘বহুরূপী’ নয়, টালিউডের এক সুপারস্টারের ছবির প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার ভাষায়, ‘অফার এলেই যে গ্রহণ করতে হবে, তা নয়। হয়তো কথাবার্তা সেই পর্যায় পর্যন্ত এগোয়নি, তাই কাজ করা হয়নি।’
এরই মধ্যে মেহজাবীনের নতুন ছবি ‘সাবা’ চলছে সিনেপ্লেসে। এর আগে মুক্তি পেয়েছিল ‘প্রিয় মালতী’, যা দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল।
