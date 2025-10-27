মেট্রোরেলে পথচারীর মৃত্যু: ক্ষুব্ধ সিয়াম আহমেদ

মেট্রোরেলে পথচারীর মৃত্যু: ক্ষুব্ধ সিয়াম আহমেদ
সমসাময়িক নানা ইস্যুতে প্রায়ই সামাজিকমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ করেন ঢালিউড অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। এবার রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের সামনের মেট্রো স্টেশনের পাশের পিলারের কাছে ঘটে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলেন আবুল কালাম নামের এক পথচারী। এ সময় মেট্রোরেল চলার মুহূর্তে হঠাৎ একটি বিয়ারিং প্যাড ওপর থেকে তার মাথায় পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
এই ঘটনায় গভীর ক্ষোভ জানিয়ে রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। সেখানে তিনি লেখেন,‘ঢাকা মেট্রোরেল ট্র্যাজেডির ভয়াবহতা আমাকে অসাড় করে তোলে এবং সত্যি বলতে বীতশ্রদ্ধ করে। আমরা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ট্যাক্স দিই, যা আমাদের জীবনকে উন্নত করবে-ধ্বংস করবে না। অথচ আমার টাকায় এমন কিছু তৈরি করা হয়েছে, যা এক পরিবারের প্রিয়জনের জীবন কেড়ে নিয়েছে।’
তিনি আরও লেখেন,‘পরিহাসটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক- অন্য দেশে আপনি দুর্ঘটনাবশত রেললাইনের ওপর পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু এই অভিশপ্ত দেশে রেললাইন ও তার টুকরো আকাশ থেকে আপনার ওপর পড়ে যায়! এটি কোনো সৃষ্টিকর্তার কাজ নয়, এটি গাফিলতির মারাত্মক পরিণতি। অথচ সংশ্লিষ্ট সবাই দাবি করবে, তারা “ভুলভাবে তৈরি করেনি”, “চেক করতে ভুলেনি”, কিংবা “দায় এড়ায়নি”।’
পোস্টের শেষে সিয়াম আহমেদ লেখেন,‘আমাদের শুধু সমবেদনা নয়, এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন। এই বিশাল ব্যর্থতার জবাব ও জবাবদিহিতা আমাদের দরকার।’
