নতুন লুকে চমকে দিলেন শাকিব খান
ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান মানেই চমক। প্রতিটি সিনেমায় ভিন্ন লুকে হাজির হয়ে দর্শককে অবাক করেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। নতুন এক লুকে হাজির হয়ে আবারও আলোচনায় এলো ঢালিউডের এই সুপারস্টার।
রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেন শাকিব খান। একই সঙ্গে সেটি শেয়ার করেন নিজের ফেসবুক পেজেও।
ছবিতে দেখা যায়, কালো ঢিলেঢালা পোশাকে ধরা দিয়েছেন অভিনেতা। এলোমেলো চুল, ক্লিন শেড মুখে মোটা গোঁফ, চোখে কালো সানগ্লাস—একেবারে অন্যরকম আভা। পায়ে সাদা স্লিপার স্যান্ডেল, পেছনে রৌদ্রোজ্জ্বল শহরের আবহ।
ছবির ক্যাপশনে শাকিব লিখেছেন, ‘আপনি নিজেকে যত বেশি জানবেন, অন্যকে ততই কম ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে।’
নায়কের এমন পোস্টে মুহূর্তেই ভক্তদের প্রতিক্রিয়ায় ভরে যায় কমেন্ট বক্স। একজন লেখেন, ‘মেগাস্টার শাকিব খান, আমি শাকিব ভক্ত হয়েও চিনতে কষ্ট হয়েছে!’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘আজ যদি সালমান শাহ ভাই বেঁচে থাকতেন, আপনাকে দেখে গর্ব করতেন।’
ধারণা করা হচ্ছে, শাকিবের নতুন এই লুক তার আসছে নতুন সিনেমা ‘সোলজার’ থেকে নেওয়া। এটি পরিচালনা করছেন শাকিব ফাহাদ। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার সিনেমাটির প্রযোজনা করছে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স।
সিনেমাটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন শাকিব খান। তার সঙ্গে আছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। আরও রয়েছেন তারিক আনাম খান, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী এবং এবিএম সুমন। চলচ্চিত্রটি আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এমএমএফ/জিকেএস