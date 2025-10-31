ইত্যাদি এবার কুড়িগ্রামে, দেখা যাবে আজ

ইত্যাদি এবার কুড়িগ্রামে, দেখা যাবে আজ
জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ বরাবরই দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে তুলে ধরে দর্শকদের মুগ্ধ করে আসছে। নব্বই দশক থেকে স্টুডিওর গণ্ডি পেরিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পর্ব ধারণের ধারাবাহিকতায় এবার ইত্যাদি পৌঁছেছে দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রামে।
নদীবেষ্টিত পলিমাটির এই অঞ্চল শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বরং ভাওয়াইয়া গানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। সেই ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে এবারের ইত্যাদির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল প্রায় দেড় শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে।
‘ইত্যাদি’র এবারের পর্ব প্রচারিত হবে আজ (৩১ অক্টোবর) শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি)। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন বরাবরের মতোই হানিফ সংকেত।
ভাওয়াইয়া সংগীতের ঐতিহ্য, শিল্পী ও ইতিহাস এই পর্বে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। কখনো নাটিকায়, কখনো প্রতিবেদনে কিংবা গানের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে কুড়িগ্রামের মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ গল্প ও সংস্কৃতি।
দীর্ঘদিনের মতো এবারও ‘ইত্যাদি’ শুধু বিনোদন নয়, দর্শকদের নিয়ে যাবে বাংলার মাটি ও মানুষের গভীরে প্রোথিত সাংস্কৃতিক শিকড়ে।
এমএমএফ/এমএস