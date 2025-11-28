  2. বিনোদন

বাবা হলেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৪ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে নিলয় ও তাসনুভা তাবাসসুম হৃদি কোলজুড়ে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান।

বাবা হওয়ার খবর জানিয়ে নিলয় আলমগীর তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, কন্যা সন্তানের মা হলাম। নাম রুশদা মাইমানাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

২০২১ সালের ৭ জুলাই বিয়ে করেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর ও তাসনুভা তাবাসসুম হৃদি। ফেসবুকে পরিচয় থেকে প্রেম, তারপর পারিবারিক আয়োজনে বিয়ে করেন তারা। হৃদির প্রথম বিয়ে হলেও এটি ছিল নিলয়ের দ্বিতীয় বিয়ে।

এর আগে ২০১৬ সালে মডেল-অভিনেত্রী আনিকা কবির শখকে বিয়ে করেছিলেন নিলয় আলমগীর। তবে তাদের সেই বিয়ে খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

