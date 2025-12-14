  2. বিনোদন

মুক্তির নবম দিনে কত আয় করেছে ‘ধুরন্ধর’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার একটি দৃশ্যে রণবীর সিং

গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে সিনেমাটি। শুরু থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল, একাধিক নজির গড়তে চলেছে এই সিনেমা। সেই পূর্বাভাসই সত্যি করে মুক্তির নবম দিনেই ৩০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেল ‘ধুরন্ধর’। বিশ্বজুড়ে সিনেমাটির মোট ব্যবসা দাঁড়িয়েছে ৪৪৫ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।

তিন ঘণ্টার বেশি দৈর্ঘ্য হলেও সিনেমাটির ব্যবসায় তাতে কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং সময় হাতে নিয়েই প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করছেন দর্শকরা। শুধু ১৩ ডিসেম্বরেই ভারতে সিনেমাটি আয় করেছে ৫৩ কোটি রুপি। এর আগের দিন ১২ ডিসেম্বর সিনেমাটির সংগ্রহ ছিল ৩২ কোটি রুপি। সপ্তাহ শেষে এসে আরও গতি পেয়েছে আদিত্য ধরের সিনেমাটি।

এ পর্যন্ত ‘ধুরন্ধর’র বক্স অফিস সংগ্রহকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে দাবি করেছেন চলচ্চিত্র সমালোচক তরণ আদর্শ। সামাজিক যোগোযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, “‘ধুরন্ধর’ নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করল।” তরণ আদর্শের দাবি অনুযায়ী, হিন্দি বক্স অফিসে ‘পুষ্পা ২’-এর হিন্দি সংস্করণকেও ছাপিয়ে গেছে ‘ধুরন্ধর’। ‘পুষ্পা ২’-এর হিন্দি ভার্সনের দ্বিতীয় শনিবারের সংগ্রহ ছিল ৪৬ দশমিক ৫০ কোটি রুপি। অন্যদিকে ভিকি কৌশল অভিনীত ‘ছাবা’ সিনেমার দ্বিতীয় শনিবারের আয় ছিল ৪৪ দশমিক ১০ কোটি রুপি। ‘স্ত্রী ২’ সেই দিনে আয় করেছিল ৩৩ দশমিক ৮০ কোটি রুপি এবং ‘অ্যানিম্যাল’র সংগ্রহ ছিল ৩২ দশমিক ৪৭ কোটি রুপি। সেখানে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ‘ধুরন্ধর’।

এই সাফল্যের কারণে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মোট ব্যবসার নিরিখেও সাম্প্রতিক সময়ের সফল সিনেমাগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে রণবীর সিং অভিনীত ‘‘ধুরন্ধর’।

রণবীর সিংয়ের সিনেমা ‘সিম্বা’ বক্স অফিসে আয় করেছিল ২৪০ দশমিক ৩০ কোটি রুপি। সেই রেকর্ড এরই মধ্যে ভেঙে দিয়েছেন অভিনেতা। ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পদ্মাবৎ’ বক্স অফিসে ৪০০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল। অনুরাগীদের আশা, ‘ধুরন্ধর’ সেই নজিরও অচিরেই ছাড়িয়ে যাবে।

এমএমএফ

