হনুমান হয়ে ফিরছেন সানি দেওল

হনুমান হয়ে ফিরছেন সানি দেওল
এবার হনুমান রূপে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা সানি দেওলকে। ‘গদর ২’ বক্স অফিসে ঝড় তোলার পর থেকেই একের পর এক নতুন কাজ হাতে পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে নিতেশ তিওয়ারির মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। এ সিনেমায় হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করছেন সানি।
তবে এখানেই শেষ নয়। ‘রামায়ণ’র প্রযোজকরা এবার শুধু হনুমানকে কেন্দ্র করেই আলাদা একটি সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করছেন। জানা গেছে, সেই সংগীতনির্ভর সিনেমাতেও হনুমানের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে সানি দেওলকেই। প্রযোজকের পছন্দের তালিকায় প্রথম নাম হিসেবে উঠে এসেছে সানির নাম।
শোনা যাচ্ছে, নির্মাতারা ‘রামায়ণ ইউনিভার্স’ গড়ে তোলার ভাবনা নিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে হনুমান চরিত্রকে কেন্দ্র করে আলাদা সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা। এই প্রজেক্টে হনুমানের শক্তি, আবেগ ও বীরত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে।
নির্মাতাদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, “‘রামায়ণ’ সিনেমাতে হনুমান চরিত্রটি যেভাবে লেখা হয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়, তাকে নিয়ে আলাদা সিনেমা তৈরি হবে। আর তখন থেকেই বারবার সানি পাজির নাম উঠে আসছে। কারণ এই চরিত্রে তার চেয়ে মানানসই আর কাকেই বা পাওয়া যেতে পারে!”
সূত্র আরও জানায়, হনুমানকে নিয়ে যে সিনেমাটি তৈরি হবে, সেখানে সংগীতের ভূমিকা থাকবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমায় প্রায় ১২ মিনিটের একটি বিশেষ গান থাকার কথাও শোনা যাচ্ছে। নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, হলিউডের ‘অ্যাভেঞ্জার্স’র মতো প্রতিটি গল্প একে অন্যের সঙ্গে সূত্রে বাঁধা থাকবে। সূত্রের ভাষায়, “হনুমান হলেন আমাদের হাল্ক। তাকে থামানো যায় না, আবার তিনি ভীষণ স্নেহশীলও।”
সানি দেওলের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘জাট’। এ ছাড়া শিগগিরই তাকে দেখা যাবে বহু প্রতীক্ষিত ‘বর্ডার ২’ সিনেমাতেও।
