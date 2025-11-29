  2. বিনোদন

চলন্ত গাড়ি থেকে অভিনেত্রী রাজ রীপার মোবাইল ফোন ছিনতাই

প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
অভিনেত্রী রাজ রীপা/ ছবি- সংগৃহীত

মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফেরার দুদিনের মাথায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়লেন অভিনেত্রী রাজ রীপা। 'ময়না' সিনেমার এই নায়িকা শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। পথে বাংলামোটর এলাকায় চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে তার মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়ে যায়।

ঘটনার পর তিনি রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

রাজ রীপা জানান, গাড়ির এসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জানালাটি একটু খুলে রেখেছিলেন। ঠিক সেই সময় ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই এক ছিনতাইকারী দ্রুত হাত বাড়িয়ে তার ফোনটি নিয়ে পালিয়ে যায়। চিৎকার করলেও আশপাশে কেউ ছিনতাইকারীকে ধরতে পারেনি।

তিনি জানান, আইফোন ১৩ প্রো ম্যাক্স মডেলের ফোনটি তার কাছে আবেগের অংশ। কারণ, ‘মুক্তি’ সিনেমায় সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য পরিচালক তাকে এই ফোনটি উপহার দিয়েছিলেন। থানায় গিয়ে তিনি দেখতে পান, তার মতো আরও দুই তরুণীর ফোন একইভাবে ছিনতাই হয়েছে।

