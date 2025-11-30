ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিকানা হারিয়েছেন শাকিব খান

ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিকানা হারিয়েছেন শাকিব খান
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) গত আসরে ঢাকা ক্যাপিটালস টিমের মালিকানায় যুক্ত ছিলেন ঢালিউড অভিনেতা শাকিব খান। টুর্নামেন্টে দল সাফল্য না পেলেও গ্যালারিতে শাকিব খানের উপস্থিতি হইচই ফেলে দিয়েছিল। ক্রিকেট ও সিনেমাপ্রেমীদের মাঝে তৈরি হয়েছিল এক অন্যরকম সংযোগ। এবার জানা গেল, সেই দলের মালিকানা হারিয়েছেন শাকিব খান।
আজ (৩০ নভেম্বর) রোববার রাজধানীর রেডিসন হোটেলে ছিল বিপিএলের ক্রিকেটারদের নিলাম। এবারের বিপিএলে অংশ নিচ্ছে ৬টি দল। ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটান্স, রংপুর রাইডার্স, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস। এবারই প্রথম টুর্নামেন্টে নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। গতবার নিলামের সময় উপস্থিত ছিলেন শাকিব খান। প্রথমবারের মতো ক্রিকেট দলের মালিকানা প্রসঙ্গে সেবার শাকিব বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তার দল আরও শক্তিশালী, আগ্রাসী ও জয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামবে।
বিপিএল-এর মাঠে শাকিব খান, ফাইল ছবি
চলতি মৌসুমে আবারও বিসিবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে আজ শাকিব খানকে না দেখে অনেকেই তার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। জানা গেছে, এবার দলের সঙ্গে থাকছেন না এই অভিনেতা, ক্রিকফ্রেঞ্জিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্য একটি সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে, শাকিব খান এবার ঢাকার সঙ্গে নেই। কারণ আগেরবার ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিক ছিল রিমার্ক হারল্যান। এবার ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিক চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস। তারা শাকিব খানকে ঢাকার সাথে সম্পৃক্ত করেছে বলে জানা যায়নি।
২০২৪ সালের বিপিএল শুরু থেকেই ছিল আলোচনায়। সেই আসরের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন শাকিব খান। রিমার্ক-হারল্যানের মালিকানায় থাকা নতুন দল ঢাকা ক্যাপিটালস নিয়ে বিপিএলে নামেন তিনি। সেই দলে যুক্ত হয়েছিলেন আরও কয়েকজন তারকা। কিন্তু এ বছর তিনি নেই কেন? এ ব্যাপারে সরাসরি শাকিব খানের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফোনে যোগাযোগ করেও সাড়া পাওয়া যায়নি।
শাকিব খানের প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস জানিয়েছে, অভিনেতা শাকিব খান বেশ আগেই রিমার্ক-হারল্যানের ডিরেক্টর পদ থেকে সরে এসেছেন। ফলে ঢাকা ক্যাপিটালসসহ রিমার্ক-হারল্যানের কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে তার আর সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং দলটির বিষয়ে তার কাছে বর্তমানে কোনো তথ্যও নেই।
১৯ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল বিপিএল। এক সপ্তাহ পিছিয়ে পরে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর। টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি।
বর্তমানে ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত শাকিব খান। এতে তার বিপরীতে রয়েছেন তানজিন তিশা, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীসহ আরও অনেকে। ছবিটি ঈদুল ফিতরে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
