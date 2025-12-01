  2. বিনোদন

শাকিব খানের সিনেমায় যুক্ত হলেন ফারুকীর ‘ডাবলু’ 

প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
চুক্তি সইয়ের পর নাসির উদ্দিন খান ও প্রযোজক শিরিন সুলতানা, ছবি সংগৃহীত

কখনো গ্যাংস্টার, কখনো সিরিয়াল কিলার, কখনো প্রভাবশালী নেতা। সর্বশেষ মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত ‘৮৪০’-এ মেয়র ডাবলু চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। তিনি যুক্ত হয়েছেন শাকিব খানের নির্মিতব্য সিনেমায়।

‘প্রিন্স’ সিনেমায় এর আগে আরও অনেকের যুক্ত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন নির্মাতারা। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত এই ছবিতে শাকিব খানসহ অভিনয় করছেন ঢাকা ও কলকাতার বেশ কজন শিল্পী। এবার জানা গেল, নাসির উদ্দিনকেও দেখা যাবে সেখানে। গেল সপ্তাহে নাসির উদ্দিন খান প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

নব্বই দশকে ঢাকা শহরের ‘আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের’ গল্প নিয়ে ‘প্রিন্স’। মেজবাহ উদ্দিন সুমনের গল্পে সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। শাকিবের বিপরীতে এতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা, তাসনিয়া ফারিণ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশি প্রমুখ। এমনকি কলকাতার ছোটপর্দার অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুও এ ছবিতে কাজ করবেন বলে শোনা গিয়েছিল। ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ ছবিটি।

